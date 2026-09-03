Χωρίς παράταση θα προχωρήσει η διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών από τα πανεπιστήμια, όπως ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση. Προφανώς και όχι. Δεν θα ήταν τίμιο απέναντι στα παιδιά που διαγράφηκαν πέρυσι» στη διαδικασία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως σημείωσε, η σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε χωρίς να προκύψουν τα προβλήματα που είχαν προβλέψει οι επικριτές της, ενώ έγινε αποδεκτή και από τα πανεπιστήμια. «Ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια που εισήχθη τη δεκαετία του 1970 ή του 1980 δεν έχει κανένα νόημα να παραμένει εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Παπαϊωάννου εστίασε στην επόμενη φάση των διαγραφών αλλά και στις δυνατότητες που έχουν οι ενεργοί φοιτητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο καθεστώς που πρόκειται να ισχύσει για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η επόμενη φάση της διαδικασίας διαγραφής φοιτητών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαϊωάννου, η οποία θα αφορά δύο βασικές κατηγορίες φοιτητών:

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται όσοι είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και είχαν λάβει επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά δεν κατάφεραν να το κάνουν.

περιλαμβάνονται όσοι είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων και είχαν λάβει επιπλέον χρόνο για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, αλλά δεν κατάφεραν να το κάνουν. Η δεύτερη κατηγορία αφορά φοιτητές πενταετών προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτά των πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι είχαν εισαχθεί πριν από το 2016.

Ο υφυπουργός Παιδείας δεν προσδιόρισε τον συνολικό αριθμό των νέων διαγραφών, καθώς δεν έχουν ακόμη προκύψει οριστικά στοιχεία για τον αριθμό των φοιτητών που αξιοποίησαν τη ρύθμιση του 70%.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι οι φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων που ενδέχεται να διαγραφούν ανέρχονται σε περίπου 40.000 έως 50.000. Σε αυτούς αναμένεται να προστεθούν όσοι, παρότι έλαβαν επιπλέον χρόνο, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαϊωάννου, διαγράφηκαν περίπου 308.000 φοιτητές και φοιτήτριες τετραετών προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι είχαν εισαχθεί έως και το 2017 και δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την παράταση της φοίτησής τους.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς πάντως να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό μηχανισμό που θα εφαρμοστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να αξιοποιήσουν την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Η εξεταστική του Σεπτεμβρίου αποτελεί ευκαιρία για τους φοιτητές που βρίσκονται κοντά στο όριο διαγραφής, χωρίς όμως η συμμετοχή σε μία εξεταστική περίοδο να αποτρέπει αυτομάτως τη διαγραφή.

Για να εξασφαλίσουν τον πρόσθετο χρόνο που προβλέπεται για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον το 70% των προβλεπόμενων πιστωτικών μονάδων και να πληρούν τις προϋποθέσεις ενεργού συμμετοχής στις προηγούμενες εξεταστικές περιόδους.

Όπως εξήγησε ο Νίκος Παπαϊωάννου, η ρύθμιση απευθύνεται σε φοιτητές που κατέβαλαν συστηματική προσπάθεια για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και όχι σε όσους παρέμεναν ανενεργοί επί σειρά ετών και εμφανίστηκαν μόνο στην τελευταία εξεταστική.

Οι κανόνες για όσους εισάγονται τώρα στα πανεπιστήμια

Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης αποτελεί πλέον πάγιο κανόνα και αφορά και τους φοιτητές που εισάγονται φέτος στα πανεπιστήμια.

Στα τετραετή προγράμματα εφαρμόζεται το σύστημα «ν+2», με τη συνολική διάρκεια φοίτησης να φτάνει τα έξι χρόνια. Εφόσον στο τέλος αυτού του διαστήματος ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το 70% των πιστωτικών μονάδων, μπορεί να λάβει έναν επιπλέον χρόνο. Για σχολές στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτική πρακτική άσκηση, μπορεί να δοθεί ακόμη ένα εξάμηνο.

Στα πενταετή προγράμματα, όπως στις πολυτεχνικές και τις γεωπονικές σχολές, ισχύει το «ν+3», που προβλέπει συνολική διάρκεια φοίτησης έως οκτώ έτη πριν από την εφαρμογή των πρόσθετων ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους φοιτητές

Δύο επιλογές προβλέπονται για τους φοιτητές που εργάζονται και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον συνδυασμό των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων με τις σπουδές.

Η πρώτη είναι η προσωρινή διακοπή των σπουδών για διάστημα έως δύο ετών, το οποίο δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η δεύτερη είναι η ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης, με τον προβλεπόμενο χρόνο σπουδών να διπλασιάζεται.

Έτσι, σε ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια της μερικής φοίτησης μπορεί να φτάσει έως και τα οκτώ χρόνια.

Επαναπιστοποίηση για τα προγράμματα των μη κρατικών πανεπιστημίων

Στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστηρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας ή κατάργησης του σχετικού νόμου.

«Ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός. Παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων θα έχουμε στην πατρίδα μας», δήλωσε.

Τον Αύγουστο, το ΣτΕ ακύρωσε άδειες λειτουργίας και πιστοποιήσεις προγραμμάτων σπουδών τριών παραρτημάτων, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι το πρότυπο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν περιλάμβανε επαρκώς εξειδικευμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Με βάση τις εξειδικεύσεις που ζήτησε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαϊωάννου, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

Ο υφυπουργός δεν προσδιόρισε τον χρόνο που θα χρειαστεί για τη διαδικασία, διευκρίνισε όμως ότι θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη νομική και ακαδημαϊκή διαδικασία, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα για τους φοιτητές.

Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές που ήδη φοιτούν

Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές που έχουν ήδη ξεκινήσει τις σπουδές τους στα συγκεκριμένα ιδρύματα, ο Νίκος Παπαϊωάννου διαβεβαίωσε ότι όσοι ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος δεν θα χάσουν την ακαδημαϊκή χρονιά και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο έτος.

«Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο φοίτησαν», ανέφερε, χωρίς ωστόσο να εξειδικεύσει τον νομικό και διοικητικό μηχανισμό που θα εφαρμοστεί μέχρι την ολοκλήρωση της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων.