Στην ανακοίνωση της ΔΕΗ για το νέο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας τη διαμόρφωση της τιμής στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 3,5 ευρώ.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη τιμή διαμορφώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές ενέργειας καταγράφουν αυξήσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε διαφορετικές συνθήκες οι διεθνείς ανατιμήσεις θα μεταφράζονταν αυτόματα σε υψηλότερους λογαριασμούς για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε τη δυνατότητα διατήρησης των τιμών σε χαμηλά επίπεδα με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, υποστηρίζοντας ότι μια οικονομικά ισχυρή δημόσια επιχείρηση μπορεί να απορροφά μέρος του κόστους αντί να το μετακυλίει στους καταναλωτές.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην κατάσταση της επιχείρησης το 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε βρισκόταν «στα πρόθυρα της χρεοκοπίας», ενώ σήμερα, όπως ανέφερε, μπορεί να λειτουργεί ως «ασπίδα προστασίας» για τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή», ανέφερε.

Και κατέληξε: «Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».