Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας έστειλε ο Κωστής Χατζηδάκης από τη Βεργίνα Ημαθίας, όπου συμμετείχε στο Συνέδριο των Αιγών.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να κινείται στον ευρωπαϊκό δρόμο, κάνοντας λόγο για «το κόμμα της Ευρώπης και της κοινής λογικής».

Αναφερόμενος στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, σημείωσε ότι η κυβερνητική παρουσία δεν περιορίζεται σε εξαγγελίες, αλλά συνδέεται με παρεμβάσεις που είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί είτε υλοποιούνται.

Μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στα έργα στα Τρία Πέντε Πηγάδια, στο Σέλι και στον οικισμό της Βεργίνας, καθώς και στο Τελωνείο της Κουλούρας. Το τελευταίο είχε απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, ωστόσο, όπως ανέφερε, η κυβέρνηση επανεξετάζει το ζήτημα.

«Δεν θα χάσουμε κανένα ευρώ»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, διαβεβαιώνοντας ότι με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η χώρα δεν πρόκειται να χάσει διαθέσιμα κονδύλια.

Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να απορροφήσει και να αξιοποιήσει μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα ένα πολύ μεγάλο ύψος επιδοτήσεων, συγκρίσιμο με τους πόρους που διαχειρίζεται μέσω του ΕΣΠΑ σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση για την υλοποίηση ακόμη περισσότερων δημόσιων έργων.

Τι είπε για τις παροχές στη ΔΕΘ

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετες παροχές ενόψει της ΔΕΘ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες και καθορίζονται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Όπως υποστήριξε, οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα όρια στις δημόσιες δαπάνες όσο και τις υποχρεώσεις εξυπηρέτησης και μείωσης του δημόσιου χρέους.

Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι μια πολιτική χωρίς δημοσιονομικά όρια θα μπορούσε να επαναφέρει τη χώρα σε καταστάσεις αντίστοιχες με εκείνες της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Η κυβέρνηση έχει ήδη δηλώσει ότι στις προτεραιότητές της για τη φετινή ΔΕΘ βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η στήριξη της οικογένειας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο παρά η αυτοδυναμία»

Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, εκτιμώντας ότι με τα σημερινά πολιτικά δεδομένα δεν διαφαίνονται προϋποθέσεις για κυβερνητικές συνεργασίες.

Όπως είπε, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν δηλώνει πρόθυμο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ, κατά την εκτίμησή του, αντίστοιχη διάθεση συνεργασίας δεν υπάρχει ούτε μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Υπό αυτές τις συνθήκες, υποστήριξε ότι η προοπτική μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για την επόμενη ημέρα. Την ίδια θέση έχει εκφράσει και σε προηγούμενες δημόσιες παρεμβάσεις του ενόψει της ΔΕΘ.

Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι δεν πρόκειται να υιοθετήσει, όπως είπε, λογικές λαϊκισμού, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά.

Όπως σημείωσε, οι αλλαγές απαιτούν σχέδιο, συστηματική προσπάθεια και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πρακτικών, επιμένοντας ότι η πρόοδος δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε υποσχέσεις.