Γεύμα με τον ισχυρό άνδρα των διεθνών media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε μαζί του έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο Αυστραλοαμερικανός μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, η επιχειρηματική αυτοκρατορία του οποίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη Fox Corporation και κορυφαία έντυπα όπως η Wall Street Journal και η The Sun, συμμετείχε στο γεύμα μαζί με τη σύζυγό του, Έλενα Ζούκοβα.

Στο πλευρό του Ρούπερτ Μέρντοχ βρέθηκαν επίσης δύο κορυφαία στελέχη του ομίλου του: η Ρεμπέκα Μπρουκς, CEO του ομίλου, και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.

Η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ρούπερτ Μέρντοχ πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο, με τη συμμετοχή προσώπων που βρίσκονται στην κορυφή της διεθνούς επιχειρηματικής και μιντιακής σκηνής.