Ξεκάθαρο και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση απέστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τις κόκκινες γραμμές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ κατέστησε σαφές ότι η χώρα δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω στα εθνικά της συμφέροντα.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», σημείωσε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ. Η τοποθέτηση αυτή έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο φιλοξενήθηκε στην Ιρλανδία.

«Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών και προσέθεσε: «Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου».

📌 Δήλωση Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στην ΕΡΤ και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Φρύσσα, μετά το πέρας της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ «Gymnich» (Wicklow, 02.09.2026)



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«Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε χαρακτηριστικά. «Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

«Εκτιμούμε ότι θα έχουμε την άμεση αλληλεγγύη εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών σε οποιαδήποτε επιθετικότητα», επισήμανε.



«Η επιθετικότητα, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα. Οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά», κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.