Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, λίγο πριν από την ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροέδρου, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του προεδρεύοντος της συνεδρίασης, Πάρη Κουκουλόπουλου.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συμπόρευση με τη ΝΔ, με αφορμή τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην ψηφοφορία για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία. Συνολικά ψήφισαν 288 βουλευτές, με 119 να τάσσονται υπέρ και 169 να δηλώνουν «παρών».

Κωνσταντοπούλου: «Η Βουλή είναι κενή»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε αρχικά στον Πάρη Κουκουλόπουλο, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο που χειρίστηκε τη διαδικασία «βάζει πλάτη» στη Νέα Δημοκρατία.

Η ίδια έκανε λόγο για θεσμική κατάπτωση και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι, παρά τον ρόλο του ως αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν αντιδρά στις κυβερνητικές επιλογές.

«Αυτά που συμβαίνουν φέρουν την υπογραφή και ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση! Τι παριστάνετε εδώ μέσα. Η Βουλή είναι κενή», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επιχειρεί να αποκλείσει από το προεδρείο της Βουλής τη μοναδική γυναίκα που προτάθηκε για αντιπρόεδρος.

Η απάντηση Δουδωνή και η κόντρα με την Κωνσταντοπούλου

Στην τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν κατανόησε τη θέση του κόμματός του.

Αναφερόμενος στη στάση της ΝΔ απέναντι στην υποψηφιότητα, έκανε λόγο για ζήτημα που αφορά τον τρόπο εκλογής των αντιπροέδρων και το δικαίωμα της μειοψηφίας.

«Δεν μπορεί η πλειοψηφία να ορίζει ποιος είναι αρεστός ή όχι», ανέφερε, ενώ επέκρινε τη στάση της κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία ως επιλογή που παραπέμπει σε πρακτικές άλλων εποχών.

Ο κ. Δουδωνής αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά την αντίστοιχη διαδικασία του 2023, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε καταψηφίσει τους υποψηφίους πλην εκείνου που είχε προτείνει η ίδια.

Η ένταση κορυφώθηκε με Κανέλλη και Κουκουλόπουλο

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στους εκπροσώπους της Πλεύσης Ελευθερίας και του ΠΑΣΟΚ. Σε νέο γύρο έντασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απευθύνθηκε και στη βουλευτή του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη, η οποία συνομιλούσε με τον κ. Δουδωνή.

«Συνεννοηθείτε και με την Κανέλλη που λέει ότι η κα Μπακογιάννη είναι η καλύτερη υπουργός», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Άντε από εκεί», απάντησε η Λιάνα Κανέλλη.

Η Κωνσταντοπούλου συνέχισε, απευθυνόμενη στον Πάρη Κουκουλόπουλο, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Είστε άξιος αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. Κουκουλόπουλε. Συγχαρητήρια».

Ο προεδρεύων της συνεδρίασης απάντησε: «Περιττεύει να απαντήσω».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέμεινε, λέγοντας «Κατεβείτε κάτω», με τον κ. Κουκουλόπουλο να αντιδρά έντονα:

«Αφήστε τους εξυπνακισμούς επιτέλους. Δεν το ανέχομαι. Καταλάβατε;»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε την αντιπαράθεση με τη φράση:

«Είστε ένας τραμπούκος».

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, με τις διαφωνίες για τη διαδικασία και τη στάση των κομμάτων να μετατρέπονται σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Ολομέλεια.