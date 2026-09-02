Τη δέσμευση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι δεν θα υπάρξει νέα επιβάρυνση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από τις μεταναστευτικές ροές επανέλαβε ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σάμου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι μεταφορές μεταναστών από την Κρήτη προς τη Σάμο. Όπως διευκρινίστηκε, αυτές οι μεταφορές πραγματοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς καταγραφής και διοικητικής διαχείρισης και δεν συνεπάγονται παραμονή των μεταφερόμενων στη δομή του νησιού.

Ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι το υπουργείο παραμένει «απολύτως δεσμευμένο» στην αποφυγή επιβάρυνσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια είχαν δεχτεί σημαντική πίεση από τις μεταναστευτικές ροές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, έως τις 31 Αυγούστου καταγράφηκαν στη Σάμο περίπου 2.400 αφίξεις, ενώ την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.900 αποχωρήσεις. Ως αποτέλεσμα, το ισοζύγιο αφίξεων και αποχωρήσεων στο νησί παραμένει αρνητικό.

Ο υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ότι όταν πραγματοποιούνται μεταφορές από την Κρήτη προς τη Σάμο, αυτές αφορούν αποκλειστικά τη διαδικασία καταγραφής και θα συνοδεύονται από αντίστοιχες αποχωρήσεις προς δομές της ενδοχώρας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πληρότητα της δομής της Σάμου θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να μην προκύψει νέα επιβάρυνση για το νησί και την τοπική κοινωνία.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Παρασκευάς Παπαγεωργίου, ο δήμαρχος Δυτικής Σάμου, Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους, ο αντιπεριφερειάρχης Σάμου, Ελισσαίος Μαυρατζώτης, και ο βουλευτής Σάμου της Νέας Δημοκρατίας, Χριστόδουλος Στεφανάδης.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο γγ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπυρίδων (Σπύρος) Σταθούλης, ο πρώην δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Γιώργος Στάντζος, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, της Περιφέρειας και των δύο Δήμων της Σάμου, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος και την προστασία των τοπικών κοινωνιών.