Στο ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών επανήλθε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, διατηρώντας την πάγια τουρκική ρητορική απέναντι στην Ελλάδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), που πραγματοποιήθηκε στο Κιργιστάν και συνέδεσε ευθέως το ζήτημα με τις τουρκικές αντιδράσεις, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τι πρέπει να κάνουμε; Ποια είναι η ευθύνη μας; Να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο».

«Εμείς λέμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με την Ελλάδα στη βάση της καλής γειτονίας. Αν από το έδαφός μας, ας πούμε από το Κας, απευθύναμε μια φωνή προς την Ελλάδα, δεν θα μας άκουγαν; Εμείς όμως υπήρξαμε ειλικρινείς σε όλα τα ζητήματα. Ήμασταν η πλευρά που συμπεριφέρθηκε εποικοδομητικά. Ωστόσο, πολλές φορές δεν είδαμε να ανταποκρίνεται η άλλη πλευρά στην καλή μας διάθεση».

#BREAKING Turkish President Erdogan tells Greece to understand Türkiye 'has no eyes on anyone's land,' will not let anyone violate its rights pic.twitter.com/VEliW4E8j5 — Anadolu English (@anadoluagency) September 2, 2026

«Η Ελλάδα πρέπει πλέον να καταλάβει κάτι: η Τουρκία δεν εποφθαλμιά τα εδάφη κανενός, όμως δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάζει τα δικαιώματά της. Η αγνόηση και η παραβίαση των διεθνών συνθηκών δεν θα ωφελήσει κανέναν. Όποιος ερμηνεύει τη νηφάλια και συνετή προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία, το λέω ξεκάθαρα, διαπράττει σοβαρό λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει τον λάθος δρόμο που έχει πάρει και να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», συνέχισε ο Τούρκος πρόεδρος.

#BREAKING Greece should reverse its course, stop arming islands with non-military status: Turkish president pic.twitter.com/2h7mKZnZ57 — Anadolu English (@anadoluagency) September 2, 2026

«Η Ιστορία αποτελεί έναν πολύ καλό οδηγό για όσους διδάσκονται από τα διδάγματά της. Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», κατέληξε, στην αναφορά του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο Ερντογάν.