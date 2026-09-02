Σειρά ερωτημάτων για την υπόθεση των παιδιών της Κυψέλης απευθύνει ο τομέας Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην αρμόδια υπουργό, καταλογίζοντας «αδιαφορία» στην πολιτική ηγεσία.

«Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τι ακριβώς κάνει; Έμαθε ότι τα παιδιά στην Κυψέλη είχαν απομακρυνθεί από τους γονείς τους πριν από έναν χρόνο; Έμαθε ότι παρέμεναν στο Παίδων; Έμαθε ότι ο πατέρας μπήκε και τα πήρε με το έτσι θέλω;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του, και προσθέτει:

«Η Εισαγγελία Ανηλίκων τι ακριβώς κάνει; Τι έκανε όλον αυτόν τον χρόνο; Πώς χάνονται παιδιά που υποτίθεται ότι βρίσκονται υπό την προστασία της Πολιτείας; Η Αστυνομία τι ακριβώς κάνει; Ποιες έρευνες διεξήγαγε για τον εντοπισμό τους; Ποιος τα αναζήτησε, πότε και με ποιο αποτέλεσμα;».

«Ας το πούμε επιτέλους καθαρά. Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε “σύστημα παιδικής προστασίας” δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα σύστημα που απομακρύνει παιδιά από κακοποιητικά περιβάλλοντα, τα μαντρώνει επί μήνες στα νοσοκομεία επειδή δεν έχει πού να τα πάει και στη συνέχεια τα παραδίδει σε μια ιδρυματική πραγματικότητα που έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ανεπαρκής και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνη. Και όταν ένα παιδί χαθεί μέσα από τα χέρια αυτού του “συστήματος”, κανείς δεν λογοδοτεί», τονίζει, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζοντας πως «η πολιτική ηγεσία αδιαφορεί», «γιατί τα κακοποιημένα παιδιά δεν έχουν πολιτική δύναμη, δεν έχουν λόμπι, δεν έχουν ψήφο».

«Και η Εισαγγελία Ανηλίκων, αντί να υψώσει τείχος προστασίας γύρω τους και να απαιτήσει από την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, διαχειρίζεται ξανά και ξανά το ίδιο αδιέξοδο. Τα παιδιά αυτά χάθηκαν μέσα από τα χέρια της Πολιτείας. Και γι’ αυτό κάποιος επιτέλους πρέπει να λογοδοτήσει. Και να λογοδοτήσει χτες», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος.