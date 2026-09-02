«Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα “ήρεμα νερά”», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία.

Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι το κυβερνητικό αφήγημα περί διαλόγου δεν πρέπει να συγχέεται με οποιαδήποτε υποχώρηση από τις πάγιες εθνικές θέσεις.

«Ναι, επιδιώκουμε τον διάλογο, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τον διάλογο. Για εμάς, μέσα από τον διάλογο, υπάρχουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι συζητάμε την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί ενδοτικής εξωτερικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για «ψευδεπίγραφο αφήγημα».

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας είναι μια υπερήφανη, ενεργητική εξωτερική πολιτική που παράγει αποτελέσματα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση οφείλονται, κατά τον ίδιο, στο γεγονός ότι «μέσα σε 7 χρόνια, επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, έχουν προχωρήσει όσα δεν μπορούσαν να φανταστούν οι προκάτοχοί μας σε ολόκληρες δεκαετίες».

Αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι δεν τίθεται ζήτημα άδειας για την προώθησή του.

«Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές και θα το δούμε να γίνεται και στην πράξη ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας, κανένα ζήτημα δηλαδή ερώτησης από την πλευρά είτε του αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή η οποία συνδράμει στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης», δήλωσε.

Όπως τόνισε, η Ελλάδα θα κινηθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο, χωρίς να προσαρμόσει τη στάση της στις απαιτήσεις άλλης χώρας.

«Θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το Διεθνές Δίκαιο, δεν είναι το πρώτο τέτοιο έργο το οποίο προχωράει. Άρα, δεν θα ξαναγράψουμε το Διεθνές Δίκαιο, δεν θα το αλλάξουμε επειδή αυτό μπορεί να μην αρέσει σε μια χώρα», είπε.

«Το έργο θα προχωρήσει όπως έχει προβλέψει ο σχεδιασμός του και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Διεθνές Δίκαιο».