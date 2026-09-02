«Όσοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολούθησε λάθος δρόμο στα ελληνοτουρκικά, να πουν καθαρά τι ακριβώς προτείνουν. Αν προτείνουν τον πόλεμο και τη σύγκρουση με την Τουρκία, ας το πουν ξεκάθαρα. Διαφορετικά, να μιλήσουν με ειλικρίνεια στον κόσμο και να παραδεχθούν ότι τα τελευταία επτά χρόνια η χώρα έχει πετύχει ουσιαστική οικονομική και αμυντική θωράκιση» τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο OPEN.

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε με νόημα ότι τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός αλλά εργαλείο πολιτικής, στο οποίο η Ελλάδα επένδυσε ορθώς τα προηγούμενα χρόνια. Όπως ανέφερε, μέσα από τον πολιτικό διάλογο, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και τη θετική ατζέντα, η χώρα κέρδισε χρόνο και χώρο αφενός για να θωρακίσει την οικονομία της και αφετέρου να αναβαθμίσει τις ένοπλες δυνάμεις της, χωρίς να υποχωρήσει στις εθνικές θέσεις.

«Δεν καθίσαμε με τα χέρια σταυρωμένα. Ενισχύσαμε τις ένοπλες δυνάμεις, αποκτήσαμε Rafale και προχωράμε για τα F-35» είπε, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία ενοχλείται από τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς διαπιστώνει ότι η χώρα μας ενισχύει συστηματικά την αποτρεπτική της ισχύ.

Σε σχετικές ερωτήσεις για τις τελευταίες τουρκικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα δεν αφήνει καμία πρόκληση αναπάντητη. Για την περίπτωση δε του τουρκικού ερευνητικού σκάφους, σημείωσε, ότι η χώρα μας αντέδρασε αμέσως και με τον προβλεπόμενο τρόπο, υπενθυμίζοντας ότι εκδόθηκε ελληνική NAVTEX από τον αρμόδιο σταθμό του Ηρακλείου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε παράνομα τα δήθεν εθνικά θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία, σημειώνοντας ότι «μόνο εθνικά δεν είναι», καθώς αφορούν διεθνή ύδατα και εκτείνονται και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η τουρκική κίνηση ήρθε ως απάντηση σε απολύτως νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, καθώς και το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Καταλήγοντας, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι σήμερα πραγματοποιείται στην Ιρλανδία η άτυπη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Γεραπετρίτης, θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους ομολόγους του μεταξύ άλλων και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και για την τουρκική παρανομία με τα δήθεν εθνικά θαλάσσια πάρκα. Όπως τόνισε, το υπουργείο Εξωτερικών σταθερά ενημερώνει συμμάχους και εταίρους για κάθε εξέλιξη στην περιοχή μας