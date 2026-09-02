Προσηλωμένη στις εξαγγελίες που θα κάνει ο πρωθυπουργός το Σάββατο από τη ΔΕΘ είναι η στενή επιτελική ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τις συσκέψεις να είναι διαρκείς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σημερινή ημέρα θεωρείται κομβική για πολλούς λόγους. Ο βασικός είναι ο διεθνής περίγυρος, όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μέτωπα. Το ένα είναι ο πόλεμος ΗΠΑ – Ιράν, με τις οικονομικές συνέπειες να είναι πιεστικές και στην Ελλάδα, και το άλλο είναι οι ραγδαίες εξελίξεις μετά τη νέα ένταση ανάμεσα στη Γερμανία και τη Ρωσία, με την πρώτη να κατονομάζει τη Μόσχα ως υπεύθυνη για την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Ο δεύτερος είναι η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μια κίνηση που έχει δεχθεί την κριτική της κυβέρνησης ως αντιθεσμική, καθώς θα προηγηθεί του πρωθυπουργού, σπάζοντας μια παράδοση δεκαετιών.

Στην κυβέρνηση δηλώνουν ότι η οικονομία μας είναι θωρακισμένη και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις χωρίς να μένουν άπραγοι, αφού ήδη έχει γίνει προσπάθεια συγκράτησης των τιμών μέσα από την εθνική συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ.

Παρόλα αυτά, το κυβερνητικό επιτελείο στο μέτρο του δημοσιονομικά δυνατού επανεξετάζει το χρονοδιάγραμμα ορισμένων παρεμβάσεων, με στόχο μέρος των μέτρων να φτάσει στους πολίτες νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων θα αφορά το 2027, εξετάζεται μέρος αυτών να ενεργοποιηθούν εντός του 2026, προκειμένου να μετριαστεί η πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, άφησαν χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιες από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη να έχουν άμεση εφαρμογή έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Οι παρεμβάσεις στο σύνολό τους αναμένεται να έχουν ως βασικούς αποδέκτες τις οικογένειες με παιδιά, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, με κεντρικό στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Απαντώντας στην παροχολογία των πολιτικών του αντιπάλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θυμίσει ότι σε όλη του την πορεία ως πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός τήρησε την «Συμφωνία Αλήθειας», η οποία θα παρουσιαστεί και με επιπλέον χαρακτηριστικά, ξεπερνώντας τα στενά όρια των οικονομικών εξαγγελιών.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει έναν συνολικό οδικό χάρτη με ορίζοντα το 2030, ο οποίος θα περιλαμβάνει την κοινωνική πολιτική, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις.

Η ΔΕΘ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου κύκλου πρωτοβουλιών, μεταρρυθμίσεων και έργων που θα εξελιχθούν την επόμενη περίοδο.