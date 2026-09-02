Επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί η υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ. Την παρουσία της Αμερικανίδας αξιωματούχου στη χώρα γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης της στην πλατφόρμα «Χ» την Τρίτη η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Ανυπομονώ να πραγματοποιήσουμε μια σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με τους Έλληνες εταίρους μας, προκειμένου να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την επέκταση της οικονομικής συνεργασίας και την εμβάθυνση των μακροχρόνιων διμερών σχέσεων των ΗΠΑ με την Ελλάδα», αναφέρει η κα Γκιλφόιλ. «Η Ελλάδα αποτελεί ζωτικό σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», προσθέτει και καταλήγει: «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την ισχυρή συνεργασία μας».