Για τις επικείμενες εξαγγελίες στη ΔΕΘ αλλά και τις αιχμές του Αντώνη Σαμαρά μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης στο LIVE NEWS. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι τα αυξημένα δημόσια έσοδα δεν αποτελούν προϊόν υπερφορολόγησης, διαβεβαιώνοντας πως όσα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα γίνουν πράξη. Παράλληλα, σημείωσε ότι η συντριπτική πλειονότητα των νέων μέτρων θα αφορά το 2027.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του για τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού περί «3ου και 4ου φύλου» σε εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς αυτούς «πολιτικό φερετζέ». «Τα φύλα είναι δύο, αυτό δεν θα αλλάξει», υπογράμμισε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά όλες τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

«Τα έσοδα δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης – Έχουμε μειώσει φόρους & εισπράττουμε παραπάνω»

Ο κ. Μαρινάκης αρχικά αναφέρθηκε στην ΔΕΘ και τις επικείμενες εξαγγελίες, αφού έθιξε την αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια στο ρεύμα. Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Καταρχάς η ΔΕΗ, ο μεγάλος πάροχος, δεν κρατάει σταθερό το μπλε τιμολόγιο, δηλαδή το σταθερό τιμολόγιο, αλλά το μειώνει. Το μειώνει και θεωρώ ότι το μειώνει και αρκετά. Παράλληλα προσπαθεί να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί, σε αντίθεση με το τι παραλάβαμε το 2019, και δεν είναι κάτι που θέλω να το κάνω ως αντιπαράθεση με την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά είναι τι παραλάβαμε και τι ισχύει σήμερα, διεσώθη η ΔΕΗ, μια χρεοκοπημένη ΔΕΗ, μια ΔΕΗ που κόστιζε πολλά εκατομμύρια το μήνα στον Έλληνα φορολογούμενο».



Και συνέχισε: «Και αυτή είναι και η εισαγωγή που κάνω για τη ΔΕΘ. Συζητάμε για τον πήχη, συζητάμε για τα μέτρα και έχουν και πολύ μεγάλη σημασία τα μέτρα. Δηλαδή το λίγο παραπάνω από ένα δισεκ. που έχουμε εξασφαλίσει για να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω στην κοινωνία και σε όσο το δυνατόν περισσότερους».

«Ό,τι ακούσετε στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό, θα γίνουν πράξη»

Για τις μομφές της αντιπολίτευσης περί υπερφορολόγησης και εσόδων από φόρους, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε: «Έχω παρακολουθήσει ως εκπρόσωπος τρεις προϋπολογισμούς. Και στους τρεις προϋπολογισμούς, οι προϋπολογισμοί έπονται χρονικά της ΔΕΘ. Οι αντιπολιτεύσεις, δηλαδή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταγγέλλουν την κυβέρνηση για τα αυξημένα φορολογικά έσοδα, τα οποία εμείς τεκμηριώνουμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο. Έχουμε μειώσει και καταργήσει ογδόντα τρεις άμεσους και έμμεσους φόρους».



Σε ερώτηση για το αν θα δούμε μέτρα στην ΔΕΘ που θα υλοποιηθούν εντός του ’26, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «ένα μικρό μέρος των μέτρων, εφόσον υπάρχει ένα περιθώριο το οποίο το γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών, το περιθώριο ήταν περίπου 250 εκατομμύρια, αλλά σκεφτείτε ότι δίνονται και κάποια λεφτά μήνα-μήνα για να συγκρατηθούν όσο μπορούμε οι τιμές στα καύσιμα, οι οποίες έχουν πρωτοφανείς αυξήσεις. Κάποια λίγα ενδεχομένως να είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μέτρων θα αφορούν στο 2027».

«Τα φύλα είναι δύο, αυτό δεν θα αλλάξει»

Στην συνέχεια ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και στις μομφές του δεύτερου κατά της κυβέρνησης.



«Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη Νέα Δημοκρατία, έχω υπάρξει ενεργό μέλος τότε της νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ο κόσμος δεν ξέρω αν το έχει δει, μιλάμε για μια ανάρτηση στη συνέχεια ενός δημοσιεύματος που λέει ότι μια εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το «3ο,4ο και 5ο φύλο». Απευθύνομαι και στον κόσμο που μας βλέπει. Έχετε δει πουθενά κάποιο άλλο φύλο πέραν των προφανών, των δύο φύλων; Έχετε δηλαδή φύλο άρρεν, φύλο θήλυ. Έχετε δει πουθενά κάποιον να ζητάει από κάποιον να δηλώσει γονέας ένα, γονέας δύο, γονέας τρία στην ελληνική επικράτεια;»

«Πολιτικός φερετζές όσα είπε ο Α. Σαμαράς στην ανάρτησή του»

Και εξήγησε περαιτέρω: «Δε θα κρύψω τα λόγια μου. Άλλο πράγμα το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο εγώ δέχομαι ότι στενοχώρησε έναν κόσμο. Ουδέποτε όμως έγινε ή νομοθετήθηκε αυτό για το οποίο κινδυνολογούσαν τότε κάποιοι εκ δεξιών μας, κάποια κόμματα εκ δεξιών μας ή ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα οποία έλεγαν ότι θα γίνουν δεν έγιναν. Όλα όσα περιγράφονται και σε αυτή την ανάρτηση, στο δημοσίευμα το σημερινό, δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν ‘δεξιά ατζέντα’. Για μένα είναι ‘υπερήφανη πολιτική’».

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