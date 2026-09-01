Το καθιερωμένο business dinner, στο πλαίσιο της 90ής διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, παραθέτει στις 6 Σεπτεμβρίου το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με στόχο την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας, της επιχειρηματικής κοινότητας και των θεσμικών φορέων Ελλάδας και Γερμανίας.



Όπως αναφέρει ανακοίνωση, κεντρικός ομιλητής της φετινής εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Makedonia Palace στις 6:30 μ.μ., θα είναι ο Dr. Stefan Schulte, διευθύνων σύμβουλος της Fraport AG. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, επίσημος ομιλητής θα είναι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.



Σημειώνεται ότι, η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στη στρατηγική σημασία των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, καθώς και ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό κόμβο μεταφορών, logistics και διασυνδεδεμένων υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και ενισχύοντας τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της ως κομβικού «παίκτη» στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Ο ρόλος αυτός δεν περιορίζεται στη διακίνηση εμπορευμάτων, αλλά επεκτείνεται ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνή κόμβο μεταφοράς και διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων.



Σε ό,τι αφορά στις αερομεταφορές, η παρουσία της Fraport ως στρατηγικού επενδυτή στην Ελλάδα και ενός από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς διαχειριστές αεροδρομίων, αναδεικνύει τη σημασία των σύγχρονων υποδομών, της διεθνούς συνδεσιμότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική πρόοδο.



Συνεπώς, στο πλαίσιο και του φετινού business dinner, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα επιδιώξει να αναδείξει νέες ευκαιρίες διμερούς συνεργασίας στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, αλλά και να συμβάλει στη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των ελληνογερμανικών επενδυτικών συνεργειών, προς όφελος των οικονομιών και των δύο χωρών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου (www.german-chamber.gr) και να εγγραφεί στην εκδήλωση, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη συζήτηση μεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής κοινότητας για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον των υποδομών και των μεταφορών.