Στο ζήτημα που προέκυψε μετά την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας πώς προέκυψε η συγκεκριμένη ρύθμιση και επισημαίνοντας ότι η πλατφόρμα έχει ήδη τροποποιηθεί.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Εστία», η οποία, όπως είπε, εντόπισε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πέρα από τα δύο φύλα, και τρίτη επιλογή «ακαθορίστου». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί τη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς, όπως σημείωσε, δεν παρακολουθεί «σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε» και μετά το πρωτοσέλιδο ζήτησε να ενημερωθεί.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, από την ενημέρωση που έλαβε προέκυψε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε κατασκευαστεί με αυτόν τον τρόπο από τον ανάδοχο του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος ακολούθησε τις οδηγίες ενός προτύπου ISO. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι έδωσε αμέσως εντολή για την αλλαγή της συγκεκριμένης ρύθμισης, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν έγινε «διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου», αλλά επειδή, όπως είπε, στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει κίνδυνο για λόγους υγείας. Όπως σημείωσε, η πλατφόρμα είχε ήδη αλλάξει τη στιγμή της τοποθέτησής του.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπήρχε ιδεολογικό ζήτημα από την πλευρά του ή από την πλευρά της κυβέρνησης, ενώ ευχαρίστησε την εφημερίδα «Εστία» για την ενημέρωση που, όπως ανέφερε, οδήγησε στη διόρθωση της πλατφόρμας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τις επιλογές «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο» ως έκφραση της «woke ατζέντας» και είχε υποστηρίξει ότι πρόκειται για «συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Ο Αντώνης Σαμαράς είχε επίσης υποστηρίξει στην ανάρτησή του ότι «η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά» και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Κλείνοντας, είχε αναφέρει: «Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος», ενώ είχε υποστηρίξει ότι η συγκεκριμένη πολιτική δεν έχει σχέση «όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή έγινε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία τροποποίησης της πλατφόρμας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία».

Στην ίδια τοποθέτηση, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδόθηκε μετά το περιστατικό. Ο Οργανισμός διευκρίνισε ότι η πληροφορία για το φύλο εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον και είχε τεθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία κατ’ εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218. Παράλληλα, ο ΕΟΠΥΥ γνωστοποίησε ότι η ρύθμιση είχε ήδη τροποποιηθεί και πλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων.

Ο ΕΟΠΥΥ διευκρίνισε επίσης ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου για την παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του, «η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».

Μάλιστα, ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε, τέλος, και στην ίδια την υπηρεσία διανομής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στο σπίτι, σημειώνοντας ότι κατά την άποψή του δεν υπήρξε αναφορά από τους δύο προέδρους στην υπηρεσία και στη συμβολή της στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Όπως ανέφερε, η υπηρεσία «τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών» και τον Αύγουστο παρουσίασε αύξηση στη χρήση της κατά 90% σε σχέση με πέρυσι.

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα. Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά μίας εφημερίδος, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς προβλεπόταν, πλην των δύο φύλων και μία τρίτη επιλογή ενός «ακαθορίστου». Να σας πω την αλήθεια δεν το είχα αντιληφθεί, δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε, και όταν είδα το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησα να ενημερωθώ. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO το είχε κατασκευάσει κατά αυτό τον τρόπο. Έδωσα αμέσως εντολή να αλλάξει, όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στην χρήση Φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα που μιλάμε η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει. Δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα εδώ δικό μου ή της Κυβερνήσεως, αλλά η εφημερίδα που μας αντιπολιτεύεται έκανε την δουλειά της. Τους ευχαριστώ για την ενημέρωση που οδήγησε στην διόρθωση.

Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο @samaras_antonis προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…», όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία.

Πράξις τρίτη: έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο @velopky να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)… Τελικά ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση με την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε, οπότε φάνηκε και η κενότητα όλης αυτής της φασαρίας.

ΥΓ: αυτό που μου έκανε την χειρίστηκε εντύπωση είναι ότι κανένας από τους δύο Προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε την ζωή των ασθενών με αυτή καθαυτή την υπηρεσία διανομής ΦΥΚ στο σπίτι τους, που τους έβγαλε από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που φέτος τον Αύγουστο είχε αύξηση στη χρήση της κατά +90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη οπότε αδιαφόρησαν…κρίμα!»