Απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, για τις επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον έδωσε ο ΕΟΠΥΥ, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη πληροφορία έχει ήδη τροποποιηθεί.

Με αφορμή δημοσίευμα σχετικά με την εμφάνιση των επιλογών προσδιορισμού φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός γνωστοποίησε ότι η σχετική πληροφορία εμφανιζόταν στην καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επιλογή είχε τεθεί από την Ανάδοχο Εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218.

Ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει ήδη τροποποιηθεί και πλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου για την παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΕΟΠΥΥ, «η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του».