Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις επιλογές φύλου που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για τη διαδικασία χορήγησης φαρμάκων υψηλού κόστους.

Στην ανάρτησή του, ο Αντώνης Σαμαράς παραθέτει τις τέσσερις επιλογές που, σύμφωνα με τον ίδιο, εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ: «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο». Όπως υποστηρίζει, κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του προκειμένου να λάβει τα φάρμακα υψηλού κόστους.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτό που χαρακτηρίζει ως «woke ατζέντα», υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και πλέον «γράφεται και στα σχολικά βιβλία». Παράλληλα, χαρακτηρίζει την εξέλιξη «συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

"Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο” !

Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους!

Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) September 1, 2026

Ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρεται στη συνέχεια στο δημογραφικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι, πέρα από όσα χαρακτηρίζει ως «γελοιότητα ως προς τα φάρμακα», χρειάζεται να γίνει αντιληπτό ότι «η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά» και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό.

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός χρησιμοποιεί την επιλογή «Ακαθόριστο» για να αναφερθεί στην ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αντώνης Σαμαράς καταλήγει υποστηρίζοντας ότι «ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού».