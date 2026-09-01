Στην κατηγορηματική διάψευση βίντεο που κυκλοφορεί και εμφανίζει, σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, δήθεν ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους, προχώρησε το υπουργείο, χαρακτηρίζοντάς το «απολύτως παραπλανητικό». Όπως διευκρινίζεται, το βίντεο δεν έχει καμία σχέση με δομή του υπουργείου ή με δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, πρόκειται για δομή ισπανικής ΜΚΟ, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Οργανώσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από τους Έλληνες φορολογουμένους.

Ωστόσο, το υπουργείο αναφέρει ότι στο βίντεο φαίνεται να χρησιμοποιείται υποτιθέμενη δομή ανηλίκων από ενήλικες μετανάστες, ενώ επιχειρείται, με παραπλανητικό τρόπο, να δημιουργηθεί ψευδής εικόνα για την αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, αναμένεται να διαβιβάσει το βίντεο στην εισαγγελία.

Στόχος είναι να διερευνηθούν τυχόν ποινικά αδικήματα από τους δημιουργούς του βίντεο, καθώς και η ενδεχόμενη εμπλοκή φυσικών προσώπων σε αυτά, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τέλος, σημειώνεται ότι πλέον στην Ελλάδα πραγματοποιείται ιατρικός έλεγχος για την πιστοποίηση της ανηλικότητας και, ως εκ τούτου, σύμφωνα με το υπουργείο, κανένας ενήλικος δεν δύναται να φιλοξενηθεί σε δομή ανηλίκων.