Τις λεπτομέρειες νομοθέτησης μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους πρόκειται να περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως ο ίδιος προανήγγειλε σε συνέντευξή του το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υποστήριξε ότι έχει αποτύχει η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα και αντέκρουσε το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι «ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, έχουμε εξωγενείς παράγοντες, άρα τι να κάνουμε, παντού τα ίδια» λέγοντας ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες και βασικά προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη.

Πρόσθεσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε να υπάρξει φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας, ενώ το ίδιο προτείνει το ΠΑΣΟΚ να γίνει και στα τρόφιμα.

Έδωσε έμφαση στις 11 δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες και κυρίως στο δικαίωμα προαίρεσης θυμίζοντας ότι το 2018 το πρότεινε και η Νέα Δημοκρατία -που σήμερα αντιτίθεται- δια του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου. «Η Νέα Δημοκρατία τότε, επειδή ήταν αντιπολίτευση, έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει το δικαίωμα προαίρεσης, διότι έβλεπε τον κίνδυνο που εντοπίζαμε σε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να είναι σε ομηρία και εκβιασμούς από τα funds και τους servicers» υπογράμμισε.

«Θα είναι οριζόντιο το δικαίωμα προαίρεσης; Όχι. Δεν μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους, έχουν εγγυήσεις και τώρα αντί να είναι σε εκβιασμό, θα μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση προφανέστατα παραπάνω από την τιμή που το έχει πάρει το fund – διότι το fund έχει πάρει χιλιάδες δάνεια – ώστε να απεγκλωβιστεί» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έκανε λόγο για αναξιοπιστία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας: «Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν με τους δανειολήπτες και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ στα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο καθολικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Άρα, εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχόταν “κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, σεισάχθεια”, αλλά ως κυβέρνηση ξεπούλησε δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα funds και έφερε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση εξόντωσε την προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είχε ψαλιδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. ‘Άρα και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση και οι δύο ήταν δυστυχώς κατά των δανειοληπτών».

Σχετικά με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην ψηφοφορία για τη θέση της Ε΄ Αντιπροέδρου της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε τον Γιώργο Γεραπετρίτη, υπό την ιδιότητά του ως καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου ο οποίος ερμηνεύοντας το σχετικό άρθρο του Κανονισμού της Βουλής, έχει εκφράσει την εξής θέση: «Οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του προεδρείου συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Και ειδικότερα είναι έμφαση της υποχρέωσης σεβασμού των δικαιωμάτων της μειοψηφίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ισχυρίστηκε πως υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Διάσκεψη των Προέδρων: «Αν δεν πληρωθεί η θέση, δεν υπάρχει δυνατότητα νέας διαδικασίας. Χάνεται η θέση. Τι σημαίνει να χαθεί η θέση; Σημαίνει αλλοίωση των συσχετισμών στη Διάσκεψη των Προέδρων. Δηλαδή, εκεί που η Νέα Δημοκρατία είχε μία παραπάνω ψήφο από τα υπόλοιπα κόμματα, τώρα θα έχει δύο. Τι σημαίνει αυτό; Μπορεί να κάνει παιχνίδια με τις επιλογές στις ανεξάρτητες αρχές, αλλοιώνοντας τον συσχετισμό που υπήρχε μέχρι σήμερα. Αυτό είναι σεβασμός στη Βουλή και στο Σύνταγμα;».

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, που έληξε χθες ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι «τα στοιχεία που έχουμε βγάλει στη δημοσιότητα -το ΠΑΣΟΚ και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος ο κ. Γερουλάνος- είναι αποκαλυπτικά. Έργα σε κρίσιμους τομείς -πολιτική προστασία, διαχείριση υδάτων, με τέτοια λειψυδρία- έχουν απενταχθεί κι έχει γίνει ένα πάρτι αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας με πόρους».

Κληθείς να σχολιάσει την τελευταία όξυνση εκ μέρους της Τουρκίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισήμανε πως τα «ήρεμα νερά» ήταν μία κατασκευή Γεραπετρίτη-Μητσοτάκη για να φτιάξουν ένα αφήγημα περί ευρύτερης σταθερότητας στην περιοχή.

«Εμείς λέμε δύο απλά πράγματα. Απέναντι στην Τουρκία, δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο ένας είναι η κοινή, ισχυρή, ευρωπαϊκή πολιτική συνεκτικά απέναντι στην Τουρκία. Και ο δεύτερος είναι η ισχυρή αποτρεπτική μας δύναμη. Αυτά τα δύο καθορίζουν το κρίσιμο σημείο του σεβασμού των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τη συμφωνία με το Ισραήλ για την Ασπίδα του Αχιλλέα, ο κ. Ανδρουλάκης κατέδειξε πως «ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας, το στηρίζουμε. Έχουμε βάλει όμως, έναν όρο. Με τα πιο σύγχρονα μέσα και όχι να περιμένουμε να σχεδιάσουμε drones πάνω από 10 χρόνια αφότου ξεκίνησε η Τουρκία και με εγχώρια παραγωγή ώστε να υπάρχει προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Και όσον αφορά συγκεκριμένα το Ισραήλ: Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει τη στρατηγική συμμαχία, όμως δεν πρόκειται να ξεπλύνει ευθύνες που έπρεπε να έχουν οδηγήσει τον κ. Νετανιάχου στο Ποινικό Δικαστήριο, διότι βαρύνεται με μια ανθρωποσφαγή στη Γάζα και αυτό το ΠΑΣΟΚ το λέει καθαρά και ξάστερα».