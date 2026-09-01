Επίσκεψη στο Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη», το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία που ανακατασκευάστηκαν πλήρως μετά από τη συνεργασία της πολιτείας με τις 4 συστημικές τράπεζες».

«Μια δράση κοινωνικής ευθύνης άνω των 400 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών για ασφαλή πιο όμορφα και προσβάσιμα σχολεία. Έχουμε έναν καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί τα επόμενα καλοκαίρια. Η προσπάθεια δεν σταματάει, αλλά η καλύτερη επιβράβευση θα είναι τα χαμόγελα των παιδιών».

Και κατέληξε: «Φέτος ένας στους 4 μόνιμους διορισμούς αφορούν καθηγητές και δασκάλους της ειδικής αγωγής. Κάνουμε προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας».

Για την ιστορία, πρόκειται για ένα σχολείο σε έναν ιστορικό δήμο, το οποίο αποτελεί μια μονάδα – ορόσημο, καθώς είναι το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Ιμβριώτη το 1937 στον χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής.