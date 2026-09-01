Στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και στη νέα υπηρεσία που τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Πρόκειται για το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ), μέσω του οποίου η φαρμακευτική αγωγή των ασθενών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους θα καταγράφεται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, ξεκινά ένα ακόμη σημαντικό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ: το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Ενδονοσοκομειακής Συνταγογράφησης (ΠΣΥΕΣ). Για πρώτη φορά, η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του θα καταγράφεται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει πλήρης ιχνηλασιμότητα σε όλα τα στάδια: από την ιατρική εντολή και την εκτέλεσή της από το νοσοκομειακό φαρμακείο, έως τη χορήγηση του φαρμάκου στον ασθενή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;

Μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ασθενή και μείωση των σφαλμάτων στη φαρμακευτική αγωγή.

Κατάργηση χειρόγραφων εντολών και διπλών καταχωρήσεων για τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ενσωμάτωση των εγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη διαδικασία της συνταγογράφησης.

Πλήρης εικόνα της φαρμακευτικής αγωγής κάθε νοσηλευόμενου ασθενούς.

Για πρώτη φορά, το Υπουργείο Υγείας αποκτά αναλυτική εικόνα της κατανάλωσης φαρμάκων στα νοσοκομεία, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα τη φαρμακευτική δαπάνη, να εντοπίζουμε αποκλίσεις και να σχεδιάζουμε αποτελεσματικότερα τις προμήθειες. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, που άλλαξε πριν από χρόνια τον τρόπο λειτουργίας της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, περνά πλέον και μέσα στα νοσοκομεία. Συνεχίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΣΥ, με συγκεκριμένα έργα που ενισχύουν την ασφάλεια των ασθενών, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας και μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικότερα τους πόρους του συστήματος υγείας».