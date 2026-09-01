Η Κεφαλονιά αποχαιρετά τη Βάσω Φιλιππάτου, μια γυναίκα που άφησε έντονο αποτύπωμα τόσο στον χώρο της Νοσηλευτικής όσο και στον συνδικαλισμό και την πολιτική, ενώ για πολλούς συμπατριώτες της αποτέλεσε επί χρόνια έναν πολύτιμο άνθρωπο αναφοράς όταν χρειάζονταν βοήθεια στην Αθήνα.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη σε όσους τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της. Η Βάσω Φιλιππάτου χαρακτηριζόταν από τη δυναμικότητα, τη μαχητικότητα αλλά και την έντονη ανθρωπιά της, στοιχεία που την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στην κεφαλονίτικη κοινωνία.

Για αρκετούς Κεφαλονίτες, η παρουσία της στην Αθήνα είχε ξεχωριστή σημασία, όπως αναφέρει το kefaloniapress.gr. Σε δύσκολες περιόδους, όταν κάποιος χρειάζονταν να βρει γιατρό, να απευθυνθεί σε νοσοκομείο ή να αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό ζήτημα υγείας, η Βάσω ήταν από τους ανθρώπους στους οποίους μπορούσε να απευθυνθεί. Η ανταπόκρισή της ήταν σχεδόν πάντα άμεση, καθώς σπάνια αρνούνταν να βοηθήσει.

Με τις γνώσεις που είχε αποκτήσει μέσα από την πολυετή επαγγελματική της πορεία, τις γνωριμίες που είχε δημιουργήσει και, κυρίως, με την προσωπική της διάθεση να σταθεί δίπλα στους άλλους, προσέφερε ουσιαστική στήριξη σε συμπατριώτες της. Ιδιαίτερα για οικογένειες που έφταναν από την Κεφαλονιά στην Αθήνα έχοντας να διαχειριστούν μια δύσκολη ασθένεια, η Βάσω Φιλιππάτου αποτελούσε συχνά ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης, που μπορούσε να τους καθοδηγήσει και να τους βοηθήσει στις πιο δύσκολες στιγμές.

Παράλληλα, είχε μακρά και ενεργή παρουσία στον επαγγελματικό και συνδικαλιστικό χώρο. Για πολλά χρόνια δραστηριοποιήθηκε στη ΔΑΚΕ Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, ενώ συμμετείχε ενεργά και στη Νέα Δημοκρατία, έχοντας παρουσία στη Β1 ΔΕΕΠ Βόρειου Τομέα Αθηνών.

O αποχαιρετισμός του Άδωνι Γεωργιάδη

Τη δική του συγκινητική αναφορά στη Βάσω Φιλιππάτου έκανε και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος την αποχαιρέτησε με ανάρτησή του στο Χ. Η εκλιπούσα ήταν υπεύθυνη του Τομέα Υγείας του Βόρειου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας και είχε συνδεθεί προσωπικά με την πολιτική διαδρομή του υπουργού.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν το 2012, λίγο μετά τη διαγραφή του από τον ΛΑΟΣ, την παραίτησή του από τη βουλευτική έδρα και την προσχώρησή του στη Νέα Δημοκρατία.

Η Φιλιππάτου ήταν μεταξύ των ανθρώπων που τον υποδέχθηκαν τότε στη Νέα Δημοκρατία και του έδωσαν στήριξη στο νέο πολιτικό ξεκίνημά του. Μάλιστα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι εκείνη ήταν η πρώτη που υπέγραψε για την υποψηφιότητά του στην εσωκομματική διαδικασία για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

´Ηταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη… pic.twitter.com/VlcF4iIImw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 1, 2026

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας περιγράφει με προσωπικό τρόπο τη γνωριμία τους και τη σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ τους όλα αυτά τα χρόνια:

«Ήταν Μάρτιος του 2012, όταν είχα μόλις διαγραφεί από τον ΛΑόΣ και είχα παραιτηθεί από βουλευτής του, προσχωρώντας στη Νέα Δημοκρατία. Το τηλέφωνο στο γραφείο μου κτύπησε και με ζήτησε η τότε Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Νέας Φιλαδελφείας Βάσω Φιλιππάτου, η οποία με προσκάλεσε στην πρώτη κομματική εκδήλωση που παρευρέθηκα ως μέλος πια της ΝΔ.

Οταν πήγα εκεί, ολίγον τρακαρισμένος ομολογώ από όσα είχαν προηγηθεί, με αγκάλιασε πήρε το μικρόφωνο και μίλησε με γλυκά λόγια καλωσορίσματος για μένα. Μου έδωσε δύναμη να συνεχίσω την πολιτική μου προσπάθεια και μερικά χρόνια μετά όταν ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου για Αρχηγός, ήρθε και έβαλε την πρώτη από τις πενήντα υπογραφές που χρειαζόμουν.

Όλοι ήξεραν έκτοτε και πόσο με αγαπούσε η Βάσω Φιλιππάτου αλλά και πόσο την αγαπούσα εγώ. Χθες μόλις το μεσημέρι μιλάγαμε και σχεδιάζαμε τις προεκλογικές μου ομιλίες, παρά τα αρκετά προβλήματα υγείας που είχε, πάντα αγαπούσε τη Νέα Δημοκρατία.

Και ξαφνικά σήμερα στις 03:00 τα ξημερώματα έφυγε….Βάσω δεν είσαι εντάξει με άφησες μόνο μου αυτή τη φορά που σε χρειαζόμουν τόσο πολύ. Αλλά σε ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την άδολη, χωρίς ανταλλάγματα πραγματική σου αγάπη, υποστήριξη και φιλία. Όλοι οι χιλιάδες ασθενείς που φρόντισες στην πολύχρονη νοσηλευτική σου υπηρεσία θρηνούν σήμερα για έναν άγγελο που έφυγε.

Όλοι οι Νεοδημοκράτες που σε γνώριζαν επίσης για μια αληθινή αγωνίστρια της Παράταξης. Καλό ταξίδι αγαπημένη μου Βάσω εις το επανιδείν!».