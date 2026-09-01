Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας και ειδικότερα στην κατάσταση που επικρατεί καθημερινά στον Κηφισό αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε σημερινές του δηλώσεις. Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. «ΚΟΜΒΟΣ», η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα και αξιοποιεί μοτοσικλέτες, κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την άμεση αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.

«Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός για να λύσεις το θέμα του Κηφισού», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega». Όπως ανέφερε, το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί με τα υπάρχοντα μέσα, εκτιμώντας ότι ουσιαστική λύση θα υπάρξει όταν κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος άξονας που θα οδηγεί προς τη Θήβα.

«Παίρνει δεδομένα από 24 πηγές»

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην επιχειρησιακή ανάπτυξη του «ΚΟΜΒΟΣ», ο υπουργός σημείωσε: «Είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο που κάνει το command control. Έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές σε ζωντανό χρόνο, ανά πάσα στιγμή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε 25-30% κέρδος χρόνου, να τρέχει πιο πολύ η κυκλοφορία. Υπάρχει ένα κέντρο δεδομένων το οποίο παίρνει δεδομένα από 24 πηγές, μέχρι σήμερα αντλούσαμε δεδομένα μόνο από την Google».

«Ταυτόχρονα, θα δίνονται οδηγίες προς τους οδηγούς μέσα από εφαρμογή που θα δημιουργηθεί, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους», εξήγησε.

Για τις τηλεφωνικές απάτες οι δράστες είναι «κατ’ εξοχήν Ρομά»

Αναφερόμενος στις τηλεφωνικές απάτες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο για «επιδημία», σημειώνοντας ότι, σύμφωνα με τον ίδιο, οι δράστες είναι «κατ’ εξοχήν Ρομά».

«Δεν το λέω ρατσιστικά. Είναι άνθρωποι που έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα. Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από ανθρώπους την περιουσία τους. Είναι τραγικό αυτό».

«Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα. Όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη για να δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα».

«Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Έχουν γίνει μεγάλες εξιχνιάσεις και συλλήψεις, αλλά ταυτόχρονα από πίσω αυτό πολλαπλασιάζεται. Κάθε μέρα οργανώνονται και περισσότερο και αποκτούν διεθνικό χαρακτήρα. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αλβανία, ένα στη Βόρεια Μακεδονία», σημείωσε.

Για τον Αντώνη Σαμαρά

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε: «Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά, θα μιλήσουμε. (…) Όταν όμως θα προκύψει το κόμμα, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετηθούμε περαιτέρω και για τις διαφορές και για την κριτική».

Παράλληλα, σημείωσε: «Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας του Σαμαρά με τη ΝΔ».

«Το να δημιουργούνται κόμματα τα οποία επιχειρούν και επιθυμούν να αποτελέσουν την εναλλακτική λύση, αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατίας. Είναι το παιχνίδι το δημοκρατικό. Το να υπάρχουν και να επαναλαμβάνονται πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει, όπως ξέρετε μέχρι τώρα σε καταστροφικά αποτελέσματα, αυτό δεν νομίζω ότι εξυγιαίνει το πολιτικό μας και το κομματικό μας σύστημα», συμπλήρωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.