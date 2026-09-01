Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε ο Γιώργος Καρατζαφέρης τις τελευταίες τοποθετήσεις από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό και αμφισβητώντας ευθέως την πολιτική του συνέπεια.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναφέρθηκε στις πρόσφατες δηλώσεις του εκπροσώπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσιούτσια, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει τη Νέα Δημοκρατία ως «σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ».

Ο κ. Καρατζαφέρης υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν σεβάστηκε συμφωνίες που είχαν κάνει οι δύο άνδρες στο παρελθόν. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε διαδραματίσει ρόλο στην ένταξή του στην κυβέρνηση συνεργασίας που σχηματίστηκε το 2011.

Ο ίδιος περιέγραψε, μάλιστα, όσα υποστήριξε ότι συνέβησαν μετά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, λόγω της διαφωνίας του με τους όρους του PSI.

«Όταν εγώ αποχώρησα από την κυβέρνηση, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά, ο Σαμαράς με πιάνει και μου λέει: “Σε παρακαλώ, Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω κι εγώ μετά”», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των δύο πλευρών είχε υπάρξει συμφωνία ώστε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις στους ανθρώπους που ανήκαν στην πολιτική επιρροή της άλλης πλευράς.

«Μέσα, λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας τους ανθρώπους του άλλου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνος δεν τα είπε. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: “Ρε εσύ, τι έγινε; Άλλα συμφωνήσαμε“», είπε.

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης υποστήριξε στη συνέχεια ότι, παρά τις σχετικές δεσμεύσεις, ο Αντώνης Σαμαράς είχε ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Μάκη Βορίδη.

«Εκείνη την ώρα που μου έλεγε “δεν πρόκειται να πάρω κανέναν”, είχε εκεί πέρα τον Άδωνι και τον Βορίδη. Είχε κάνει deal μαζί τους».

Η κριτική του πρώην προέδρου του ΛΑΟΣ προς τον κ. Σαμαρά συνεχίστηκε με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς, καθώς αμφισβήτησε την αξιοπιστία του στις πολιτικές συμφωνίες.

«Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει. Δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Καρατζαφέρης έκανε επίσης αναφορά στις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν ασκηθεί προκειμένου να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του 2011. Όπως ανέφερε, σε αυτές περιλαμβανόταν και ο αείμνηστος επιχειρηματίας Μπόμπολας.

«Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λυτούς και δεμένους, με πρώτο τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι να ήθελε. Παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς».

Με αφορμή τα παραπάνω, ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ έθεσε εκ νέου το ζήτημα των δηλώσεων που έχουν γίνει από την πλευρά Σαμαρά για το ΛΑΟΣ.

«Επομένως, λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το ΛΑΟΣ;», διερωτήθηκε.

«Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς»

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης απέδωσε τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και σε προσωπική πολιτική αντιπαράθεση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πίσω από τη στάση του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Από γινάτι τα κάνει όλα αυτά ο Σαμαράς», είπε.

Στη συνέχεια σχολίασε και τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα περί πιθανής πολιτικής συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε πρόταση που, όπως είπε, είχε διατυπωθεί τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά και τον γιο του.

«Κάποιος, λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μια θέση: “Παιδιά, να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον και να πάρουμε τον γιο του να τον βάλουμε στο ψηφοδέλτιο”. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ κλήθηκε να τοποθετηθεί και για το ενδεχόμενο ο Αντώνης Σαμαράς να προχωρήσει τελικά στην ίδρυση νέου πολιτικού φορέα. Κατά την εκτίμησή του, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.

«Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει. Στο τέλος όμως θα το κάνει», είπε.

Αντίθετα, εμφανίστηκε απορριπτικός απέναντι στα σενάρια που θέλουν τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά να οδηγούνται σε κάποια μορφή συγκυβέρνησης με διαφορετικό πρωθυπουργό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αυτά είναι τρίχες περί συγκυβέρνησης ΝΔ-Σαμαρά με άλλον πρωθυπουργό αντί του Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκτίμηση για τις εκλογικές επιδόσεις

Ο Γιώργος Καρατζαφέρης αναφέρθηκε, τέλος, και στην εκλογική πορεία της Νέας Δημοκρατίας κατά την περίοδο που βρισκόταν υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, χρησιμοποιώντας τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος ως βασικό επιχείρημα στην κριτική του.

«Να θυμίσω ότι ο κύριος Σαμαράς πήρε ένα κόμμα κραταιό και το έφερε στο 18%. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Το μικρότερο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 35-36 επί Ράλλη. Το 18 ήταν επίτευγμα του κυρίου Σαμαρά», υποστήριξε.

Κλείνοντας, εκτίμησε ότι ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές πιέσεις στη Νέα Δημοκρατία.

«Θα είναι πρόβλημα για τη ΝΔ αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς», εκτίμησε, προσθέτοντας: «Εγώ τον βλέπω πέριξ του 5% το κόμμα του στις εκλογές».