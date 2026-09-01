Όλη η αλήθεια για τον Κακλαμάνη και το Επικρατείας

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Ανακοινώσεις για αγρότες και κτηνοτρόφους

Καλημέρα σε όλους. Οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν στο Μέγαρο Μαξίμου για το πλαίσιο των ανακοινώσεων που θα κάνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε να υπάρξει και μέριμνα ειδική για τον αγροτικό κόσμο. Έτσι, η στήλη έμαθε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει σημαντικές ανακοινώσεις και για τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Επιχείρηση κατευνασμού της περιφέρειας

Και λογικό ήταν ο πρωθυπουργός να κάνει ανακοινώσεις για τον αγροτικό κόσμο, καθώς το κλίμα σε αγροτικές περιοχές είναι αρνητικό για τη ΝΔ. Και αυτό το εισπράττουν οι υπουργοί, υφυπουργοί και οι τοπικοί βουλευτές σε όλες τους τις επισκέψεις. Αυτό συνάντησε χθες και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς στις Σέρρες όπου περιόδευσε και μάλιστα προήδρευσε και σύσκεψης στο Επιμελητήριο της πόλης παρουσία και εκπροσώπων των αγροτών και το κλίμα δεν ήταν και ιδιαίτερα θετικό. Μου είπαν από την κυβέρνηση, ότι θα υπάρξει μετά τη ΔΕΘ πρόγραμμα περιοδειών σε αγροτικές περιοχές αποκλειστικά για να ηρεμήσει ο αγροτικός κόσμος.

Ο Σημίτης και ο Μητσοτάκης

Θα πάω τώρα στο μακρινό 2002-2004 όταν πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Σημίτης και θα συνδυάσω αυτή την περίοδο με την πρωθυπουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ρώτησε ο πρωθυπουργός σε μια πρόσφατη περιοδεία του στο Βορρά, σε κλειστή σύσκεψη, γιατί ενώ η κυβέρνηση δίνει τόσα πολλά δεν αλλάζει το κλίμα σε νομούς της Μακεδονίας. Απάντηση συγκεκριμένη δεν πήρε. Τι μου είπε όμως κεντρικός υπουργός; Θύμισε την περίοδο της πρωθυπουργίας του Κ. Σημίτη, πριν πέσει το ΠΑΣΟΚ την περίοδο 2002-2004. Μου είπε λοιπόν, ότι το ΠΑΣΟΚ τότε έδωσε παροχές ύψους 8 δισ. ευρώ, αλλά το κόμμα, πριν ηττηθεί από τη ΝΔ του Κώστα Καραμανλή πήρε μόνο 0,7% στις εκλογές. Βέβαια πικρόχολα κάποιος άλλος μου διευκρίνισε, «δεν ήταν υποψήφιος πρωθυπουργός ο Σημίτης, αλλά ο Γιώργος Παπανδρέου ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».

Η μάχη στο ράφι

Βέβαια η μάχη για την κυβέρνηση θα κριθεί και στο ράφι και από χθες με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τιμές σε είδη καθημερινής κατανάλωσης είναι σε εξέλιξη επιχείρηση επικοινωνιακή να περάσει η εικόνα ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η ακρίβεια με κάθε μέσο. Ήδη, εμφανίστηκε με συνεντεύξεις ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και θα γίνουν και άλλες εμφανίσεις στο πλαίσιο μιας επικοινωνιακής καταιγίδας.

Κωδικός «Σαμαράς»

Σε αυτό το τοξικό περιβάλλον για τη ΝΔ και εν μέσω της προσπάθειας να αλλάξει το κλίμα, η εντολή από χθες είναι να υπάρξουν συντονισμένες επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά που φαίνεται ότι έχει σχεδόν κλειδώσει το νέο του κόμμα. Δεν είναι τυχαίο ότι χθες του επιτέθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ όπως μαθαίνει η στήλη θα είναι ιδιαίτερα αιχμηρός και ο πρωθυπουργός εάν ερωτηθεί, που θεωρείται σίγουρο, στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ.

Πολιτική και με animation

Πάντως στην προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το κλίμα θα επιστρατευτούν όλα τα τεχνολογικά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό είδα χθες το πρώτο animation βίντεο που ανάρτησε ο πρωθυπουργός στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook και αφορούσε την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Έμαθα ότι στην Ελλάδα είναι η πρώτη φορά που πολιτικός αρχηγός κάνει τέτοιο βίντεο και έβαλε το χεράκι της και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ομιλία του Πιερρακάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα κάνει ανοιχτή εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν από την κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών θα μιλήσει στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης σε εκδήλωση με τίτλο «Πρόοδος για τη χώρα, Προοπτική για όλους».

Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

Και να μείνω στη Θεσσαλονίκη για τη σημερινή εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το βράδυ θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Μου είπαν ότι περιμένουν περίπου 1.500 άτομα αλλά μαθαίνω ότι θα έρθουν από πολλούς νομούς καθώς έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Πάντως αυτό που μου λένε από αρκετούς νομούς, είναι η χαμηλή απήχηση της ΕΛΑΣ αλλά και το γεγονός ότι σε επίπεδο στελεχών δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση για να φανεί πως επιτυγχάνεται διεύρυνση. Περισσότερο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει το νέο κόμμα.

Όλη η αλήθεια για τον Κακλαμάνη και το Επικρατείας

Έχει γραφτεί σε ανύποπτο χρόνο ότι ο Νικήτας Κακλαμάνης έχει εξασφαλίσει μία εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, μετακομίζοντας από την πάντα απαιτητική περιφέρεια της Α’ Αθηνών. Το σενάριο αυτό παρουσιάστηκε με τόση βεβαιότητα, που για πολλούς θεωρήθηκε ένα «κλειδωμένο» deal, επιβραβεύοντας την ιστορική διαδρομή του έμπειρου κοινοβουλευτικού. Η στήλη σήμερα θα σας αποκαλύψει ότι ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως συμφωνία, ούτε καν μια διερευνητική συζήτηση που να αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα όποιος έχει παίξει τα ρέστα του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο καλό θα είναι να κρατήσει μία πισινή. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αποτελεί διαχρονικά ένα ισχυρό φυλαγμένο χαρτί κάθε αρχηγού κόμματος, και οι τελικές επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη θα κριθούν με βάση τις κοινωνικές ισορροπίες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει από τώρα. Και για να γίνω πιο σαφής μία τέτοια συμφωνία δεν έχει υπάρξει ανάμεσα στους δύο πολιτικούς άνδρες. Και να μην ξεχνάμε ότι θέση του προέδρου της Βουλής μόνο αμελητέα θέση δεν είναι. Στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Βουλής είναι ο τρίτος πολιτειακός παράγοντας της χώρας μετά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό και σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή παραίτησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος της Βουλής αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα Αρχηγού του Κράτους. Καθόλου λίγο.

Παρουσία Μητσοτάκη οι υπογραφές Χαρδαλιά για το «Αέναον»

Σε μία κίνηση με ισχυρό πολιτικό συμβολισμό προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, αύριο πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση κατασκευής του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο. Στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στην Πλατεία Νερού, θα είναι και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά. Η παρουσία του πρωθυπουργού δίνει σαφώς μεγαλύτερο βάρος στην υπογραφή της σύμβασης, καθώς το «Αέναον» αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Μ’ αυτά και μ’ αυτά λοιπόν το ενδιαφέρον περνά από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση, με το έργο να μπαίνει στη φάση της κατασκευής και να επιχειρεί να αλλάξει συνολικά την εικόνα του Φαληρικού Όρμου.

Ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ

Αυτό με τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ίσως να μην πάει και τόσο καλά. Όχι τίποτε άλλο αλλά θυμίζει λίγο από ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα του προγράμματος Θεσσαλονίκη με τις σεισάχθειες. Αφήστε που δίνει δικαιώματα στην κυβέρνηση, με τον Παύλο Μαρινάκη να επαναφέρει τα περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» από τη μια και από την άλλη να βάζει το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων τονίζοντας ότι με υποσχέσεις για εξαγορά δανείων σε χαμηλές τιμές επανέρχονται στο προσκήνιο λογικές του κινήματος «δεν πληρώνω». Διότι και τους συνεπείς είναι σαν να αποκαλούν κορόιδα και μήνυμα να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις για να τύχουν ευνοϊκών ρυθμίσεων στέλνουν.

Ο ναύαρχος Αποστολάκης και η συμμετοχή στους εορτασμούς του ΠΑΣΟΚ

Η επιλογή του Ηρακλείου για τον εορτασμό της 52ης επετείου από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. ουσιαστικά είναι μία κίνηση επικοινωνίας και μία στρατηγική κίνηση. Η Κρήτη είναι διαχρονικά προπύργιο της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και το προσωπικό κάστρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Να σας ενημερώσω ότι το παρών θα δώσει και ο Χάρης Δούκας για τον οποίο με ρωτάνε ακόμη και τώρα αν θα πορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή μου λένε ότι έχει κλείσει με την Αμαλίας. Μάλλον ξέρουν κάτι για το μέλλον του που δεν το ξέρει ο ίδιος. Το μόνο σίγουρο βέβαια είναι ότι την Πέμπτη θα πάει στην πλατεία Ελευθερίας για την εκδήλωση. Εκτός από τον δήμαρχο Αθηναίων μπορεί να παραβρεθεί στην εκδήλωση και ένα πρόσωπο έκπληξη, ένα πρόσωπο που η στήλη σας είχε αναφέρει ότι θα είναι υποψήφιος στην Α’ Πειραιά με το πράσινο ψηφοδέλτιο. Αναφέρομαι στον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη με τον οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει εξαιρετικές σχέσεις. Αν δώσει ο ναύαρχος το παρών ουσιαστικά θα σηματοδοτεί την ένταξη του στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι που δεν θα ισχύσει για τη Νίνα Κασιμάτη και τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη που σας έγραψα χθες. Όχι ότι δεν έχουν κλείσει με την Χαριλάου Τρικούπη για την ένταξη τους στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, αλλά σε σημερινή σύσκεψη πάρθηκε η απόφαση να το τρενάρουν και μάλλον να μην τους δούμε στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και επειδή αναφέρθηκα στη ΔΕΘ σας ενημερώνω ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με την Μιλένα Αποστολάκη, τον Παύλο Γερουλάνο, τον Πάρη Κουκουλόπουλο, τον Φίλιππο Σαχινίδη και τον Κώστα Τσουκαλά.

Το άλμα της Green Cola στην Ιαπωνία

Ισχυρότερη από τις αρχικές προσδοκίες με πληροφορούν ότι είναι αυτή τη στιγμή η πορεία της ελληνικής εταιρείας αναψυκτικών, Green Cola, στην Ιαπωνία, όπου ο ιαπωνικός κολοσσός Asahi Soft Drinks με τον οποίο συνεργάζεται, τετραπλασίασε ήδη τον ετήσιο στόχο πωλήσεων. Πρακτικά λοιπόν, από τις 500.000 κιβώτια που είχαν αρχικά τεθεί ως στόχος, πλέον ο πήχης έχει ανέβει στα 2 εκατ. κιβώτια. Το ελληνικό αναψυκτικό cola με γλυκαντικό τη στέβια, που δημιουργήθηκε το 2012 και σήμερα έχει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και περιοχές, έκανε το ντεμπούτο του στην ιαπωνική αγορά στις 12 Μαΐου, αρχικά σε μικρά καταστήματα σε Τόκιο, Σαϊτάμα, Τσίμπα και Καναγκάβα. Οι πωλήσεις της πρώτης εβδομάδας ξεπέρασαν κατά περίπου 70% τις προβλέψεις, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερη γεωγραφική επέκταση. Από τις 4 Αυγούστου η διάθεση επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ιαπωνία, ενώ έως τις 6 Αυγούστου οι συνολικές πωλήσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τα 600.000 κιβώτια, δηλαδή τα 14,4 εκατ. μπουκάλια.

Το real estate των τρένων βγαίνει από το «συρτάρι»

Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, το πρώην Υπερταμείο, αφιερώνει ειδική θεματική στη ΔΕΘ και στο «Hellenic Rail Estate». Στο εσωτερικό του Ταμείου φαίνεται ότι το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο ανεβαίνει αισθητά στην ατζέντα, καθώς πρόκειται για μία από τις τελευταίες μεγάλες δεξαμενές δημόσιας ακίνητης περιουσίας που μπορούν να αποκτήσουν πιο ενεργό αναπτυξιακό ρόλο. Σταθμοί, εκτάσεις, αποθήκες, παλιά κτίρια και ακίνητα σε κομβικά σημεία του δικτύου συνθέτουν ένα χαρτοφυλάκιο με σημαντικές δυνατότητες αξιοποίησης. Γι’ αυτό και έχει τη σημασία του ότι την Κυριακή στη ΔΕΘ θα εμφανιστούν μαζί ο CEO του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, ο πρόεδρος της Hellenic Rail Estate Κωνσταντίνος Κεσεντές και ο CEO Παναγιώτης Μπαλωμένος.

Ελλάδα, η χρυσοτόκος όρνιθα για τo Viber

Άνθρωπος με τον οποίο έχω καλή σχέση και επικοινωνία, μου έλεγε καθώς βρισκόμασταν σε κοινό τραπέζι, ότι από τις αγορές που έχουν ιδιαίτερο βάρος για το Viber είναι η Ελλάδα, και όχι τυχαία. Το ίδιο πρόσωπο μου εκμυστηρευόταν ότι η εφαρμογή έχει αποκτήσει στη χώρα μας ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση, έχοντας εξελιχθεί από ένα απλό εργαλείο ανταλλαγής μηνυμάτων σε καθημερινό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων. Αυτό που κάνει την ελληνική αγορά ακόμη πιο ενδιαφέρουσα για την πλατφόρμα είναι ότι μέσω Viber πραγματοποιείται μεγάλος όγκος εμπορικής επικοινωνίας και συναλλαγών. Τράπεζες, αλυσίδες λιανικής, ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρείες ταχυμεταφορών και πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν την εφαρμογή για ενημερώσεις παραγγελιών, προσφορές, επιβεβαιώσεις, ειδοποιήσεις και επικοινωνία με τους πελάτες τους. Έτσι, η Ελλάδα έχει αποκτήσει για το Viber αξία μεγαλύτερη από αυτή που θα δικαιολογούσε το μέγεθος του πληθυσμού της. Η έντονη χρήση της εφαρμογής και κυρίως η σύνδεσή της με την καθημερινή καταναλωτική δραστηριότητα έχουν καταστήσει τη χώρα μία αγορά με αρκετό «ψωμί».

Οι business της οικογένειας Κατσιώτη από το Μόναχο στη Θεσσαλονίκη

Μαθαίνω από έγκυρες πηγές ότι μία νέα επιχειρηματική κίνηση με έντονο «άρωμα» ΕΛΓΕΚΑ καταγράφηκε στο τέλος Αυγούστου. Η εταιρεία Elliterra GmbH, με έδρα έως σήμερα το Μόναχο, ολοκλήρωσε τη διασυνοριακή μετατροπή της και μεταφέρει πλέον την εταιρική της έδρα στην Ελλάδα, συνεχίζοντας ως Elliterra A.E. με έδρα τον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Το ενδιαφέρον βρίσκεται πρωτίστως στα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από το νέο σχήμα. Πρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, γιος του Αλέξανδρου Κατσιώτη, ιδιοκτήτη της ΕΛΓΕΚΑ, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες εμπορίας και διανομής βασικών καταναλωτικών αγαθών. Στο διοικητικό σχήμα συμμετέχει επίσης ο Άρις Χατζατουριάν, στέλεχος με μακρά γνώση του συγκεκριμένου χώρου, καθώς έχει διατελέσει οικονομικός διευθυντής στην ΕΛΓΕΚΑ. διευθύνων σύμβουλος της Elliterra αναλαμβάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος και της Global Synergy, εταιρείας συμφερόντων της ΕΛΓΕΚΑ. Η σύνδεση αυτή αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν συνδυαστεί με το εξαιρετικά ευρύ αντικείμενο της νέας εταιρείας. Το καταστατικό της Elliterra καλύπτει εισαγωγές, εμπορία και διανομή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, δημιουργία αποθηκευτικών και διανεμητικών κέντρων, logistics, παραγωγή και τυποποίηση τροφίμων, αγροτική παραγωγή και εμπορία στο εξωτερικό. Παράλληλα, προβλέπεται δραστηριοποίηση σε φαρμακευτικά, παραφαρμακευτικά, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα, καθώς και δυνατότητα εξαγορών επιχειρήσεων, συμμετοχών σε άλλες εταιρείες και απόκτησης εμπορικών σημάτων. Με τον Γιώργο Κατσιώτη στην προεδρία και στελέχη με θητεία στην ΕΛΓΕΚΑ, αυτό που «διαβάζω», είναι ότι δημιουργείται ένα νέο όχημα με δυνατότητα να κινηθεί σε πεδία πολύ κοντά στην παραδοσιακή τεχνογνωσία της οικογένειας Κατσιώτη, αλλά και να ανοίξει νέες δραστηριότητες σε τρόφιμα, logistics και συναφή προϊόντα.

Νέες παραγγελίες Πιστιόλη στον «λογαριασμό» των 368 εκατ. ευρώ

Νέο κεφάλαιο στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ευάγγελου Πιστιόλη ανοίγει η παραγγελία δύο ακόμη δεξαμενόπλοιων, αυτή τη φορά στο νοτιοκορεατικό ναυπηγείο K Shipbuilding. Πρόκειται για την πρώτη φορά που συμφέροντα του Έλληνα εφοπλιστή συνδέονται με ναυπήγηση στο συγκεκριμένο ναυπηγείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, ο όμιλος υπό τη Central Mare έχει κλείσει δύο δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 50.000 dwt, με παράδοση περίπου στα μέσα του 2028. Η K Shipbuilding έχει επιβεβαιώσει συνολικά συμβόλαια για έξι product και chemical tankers, συνολικής αξίας 510 δισ. γουόν, περίπου 368 εκατ. δολαρίων, χωρίς να κατονομάζει τους πλοιοκτήτες. Για τα δύο πλοία που συνδέονται με τον Πιστιόλη δεν έχει γίνει γνωστό το τίμημα. Ωστόσο από τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα έχουν σχεδιασμό που θα επιτρέπει σχετικά εύκολη μελλοντική μετατροπή σε καύσιμο LNG ή μεθανόλη. Να σας θυμίσω εδώ, ότι η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα ιδιαίτερα επιθετικό πρόγραμμα επενδύσεων στα tankers που τρέχει φέτος η πλευρά Πιστιόλη.