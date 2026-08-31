Στη νομική κατοχύρωση και την ουσιαστική εφαρμογή του «Δικαιώματος στη Λήθη» για τους συμπολίτες μας με ιστορικό καρκίνου προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία, βάζοντας οριστικό τέλος στις υπέρογκες επιβαρύνσεις για την ασφαλιστική κάλυψη σε καταναλωτικά δάνεια. Το κρίσιμο αυτό ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), Γιώργο Καπετανάκη. Η πρωτοβουλία εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα χωρίς διακρίσεις για τους επιζώντες της νόσου.



Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάνει λόγο για «μια πολύ σημαντική ρύθμιση» την οποία θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες, που αφορά στους επιζώντες από καρκίνο και «αποτελεί ορόσημο για την ισότιμη πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος εθελοντική δέσμευση των αγορών σε υποχρεωτικό νόμο» όπως τονίζει.



«Από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης καθώς, όπως εξηγεί, «πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η προηγούμενη διάγνωση καρκίνου δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με τομείς της καταναλωτικής πίστης».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνει ότι «ενώ η ευρωπαϊκή Οδηγία έδινε περιθώριο έως και 15 χρόνια, στην Ελλάδα επιλέξαμε το Δικαίωμα στη Λήθη να ισχύει ήδη από τα 5 χρόνια», δηλαδή πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.



«Κάναμε ένα πρώτο, σημαντικό βήμα. Τώρα θέλουμε να πάμε παραπέρα: να διευρύνουμε το Δικαίωμα στη Λήθη» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καταλήγοντας ότι «η νίκη απέναντι στον καρκίνο πρέπει να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή. Χωρίς το παρελθόν να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

Μαζί με τον @theodorikakosp συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο της @EllokGr Γιώργο Καπετανάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η εφαρμογή του Δικαιώματος στη Λήθη για ανθρώπους με ιστορικό καρκίνου, μιας πολύ σημαντικής ρύθμισης που θέσπισε το @MinDevGR πριν από λίγες εβδομάδες. pic.twitter.com/ZCkPBbmVUv — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) August 31, 2026

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη.



Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η εφαρμογή του Δικαιώματος στη Λήθη για ανθρώπους με ιστορικό καρκίνου, μιας πολύ σημαντικής ρύθμισης που θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες.

Από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η προηγούμενη διάγνωση καρκίνου δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με τομείς της καταναλωτικής πίστης.



Κι ενώ η ευρωπαϊκή Οδηγία έδινε περιθώριο έως και 15 χρόνια, στην Ελλάδα επιλέξαμε το Δικαίωμα στη Λήθη να ισχύει ήδη από τα 5 χρόνια.



Κάναμε ένα πρώτο, σημαντικό βήμα. Τώρα θέλουμε να πάμε παραπέρα: να διευρύνουμε το Δικαίωμα στη Λήθη. Γιατί η νίκη απέναντι στον καρκίνο πρέπει να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή. Χωρίς το παρελθόν να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Η ανάρτηση του υπουργού Ανάπτυξης: