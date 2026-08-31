Τον έντονο προβληματισμό του για τη στάση που υιοθετείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενόψει των καθοριστικών διαπραγματεύσεων στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας εξέφρασε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με δημόσια ανάρτησή του στο X.

Οι κρίσιμες συζητήσεις στον IMO διεξάγονται στο Λονδίνο από 1 έως 4 Σεπτεμβρίου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών ρύπων στη διεθνή ναυτιλία. Ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει την ανάγκη για ρεαλιστικές λύσεις που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τις ευρωπαϊκές προτάσεις.

Ο κ. Κικίλιας επισημαίνει ότι οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέδειξαν, κατά την εκτίμησή του, έλλειψη της αναγκαίας ευελιξίας για την επίτευξη σύγκλισης, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οι θέσεις κρατών-μελών που εκπροσωπούν περισσότερο από το 70% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.



Προειδοποιεί μάλιστα ότι η επιμονή σε άκαμπτες προσεγγίσεις μπορεί να υπονομεύσει τις προοπτικές σύγκλισης και τελικά την επίτευξη συμφωνίας στον IMO. Όπως τονίζει, η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας θα πρέπει να συνδέει τις περιβαλλοντικές φιλοδοξίες με την πραγματική εξέλιξη των νέων καυσίμων, των συστημάτων πρόωσης και των διαθέσιμων τεχνολογιών.



Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, πρέπει να είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα είναι ρεαλιστικά και τεχνολογικά εφαρμόσιμα, χωρίς παράλληλα να επιβαρύνουν το κόστος για οικογένειες και επιχειρήσεις.



Ο κ. Κικίλιας υπογραμμίζει, τέλος, ότι η συζήτηση είναι «υπαρξιακής σημασίας» για έναν κλάδο που μεταφέρει περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου, τονίζοντας την ανάγκη για μια ασφαλή και βιώσιμη πορεία ενεργειακής μετάβασης της διεθνούς ναυτιλίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ανάρτηση του υπουργού: