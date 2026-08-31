Να εξηγήσει «πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας», καλεί τον Άδωνι Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του σχετικά με συνέντευξη του υπουργού Υγείας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε “αίσχος” την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος» και σχολιάζει πως «από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο έχει ενοχλήσει ισχυρά οικονομικά συμφέροντα η πρότασή μας». «Δήλωσε πως και εκείνος ήταν υπέρ του δικαιώματος προαίρεσης το 2017 αλλά “τώρα τα δάνεια πουλήθηκαν” και πλέον δεν γίνεται», προσθέτει. Σχολιάζει ότι ο κ. Γεωργιάδης «προφανώς δεν έχει διαβάσει καν την πρότασή μας, γιατί αν την είχε διαβάσει θα γνώριζε τη διαδικασία που προτείνουμε να γίνει».

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι «ο κ. Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία τότε έκαναν κριτική στην κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά τελικά ακολούθησαν πιστά την πολιτική Τσίπρα υπέρ των funds». Καλεί δε τον υπουργό, «αντί να περιφέρει διάφορες ασυναρτησίες» -όπως αναφέρει-, «να μας εξηγήσει: πώς κατέληξε οπαδός της πολιτικής Τσίπρα υπέρ των funds και των πλειστηριασμών; Πώς από υπέρμαχος της χορήγησης δυνατότητας του δικαιώματος προαίρεσης στους δανειολήπτες, προσχώρησε στην άποψη Τσίπρα για κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας;».