Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μία εταιρική στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προανήγγειλε τη συγκρότηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου», είπε ο πρωθυπουργός. «Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο», τόνισε ακόμα.

«Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους».

«Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμα χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», ανέφερε ακόμα.

«Έχουμε συναντίληψη ότι η Ανατολική Μεσόγειος από περιοχή εντάσεων μπορεί να μετατραπεί σε περιοχή συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές. Φέρνουν πιο κοντά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη».

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