Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 28/8 στο Τελ Αβίβ η τελετή υπογραφών για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ. Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, «Ισραήλ και Ελλάδα υπέγραψαν την τεράστια συμφωνία για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ θα κατασκευάσει ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας, βασισμένο στην ισραηλινή αρχιτεκτονική συστημάτων».

An approximately €3 billion deal: Israel and Greece have signed the massive "Achilles Shield" agreement, under which Israel will build Greece a multi-layered air defense array based on Israeli systems architecture.



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Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα ενοποιημένο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας και ίσως αποτελεί το πιο φιλόδοξο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις εντοπίζουν, αξιολογούν και αντιμετωπίζουν σύγχρονες αεροπορικές, πυραυλικές και υβριδικές απειλές. Ο νέος αμυντικός θόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 35 μήνες.

H Διακρατική Συμφωνία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την ισραηλινή πλευρά για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντί – drone Θόλου («Ασπίδα του Αχιλλέα»), με ενιαίο και ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου υπεγράφη στο Τελ Αβίβ. Εκ μέρους του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τη συμφωνία, η οποία προβλέπει την άμεση εκκίνηση της υλοποίησης του προγράμματος, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά τη συμφωνία υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας, Amir Baram, o επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) του υπουργείου Άμυνας, Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του υπουργείου Άμυνας, Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας, Moshe Patel, o διευθύνων σύμβουλος της Rafael, Yoav Tourgeman, ο διευθύνων σύμβουλος της κρατικής εταιρείας Αεροδιαστημικής και Άμυνας ΙΑΙ, Guy Barlev, και άλλοι αξιωματούχοι.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα τρία δισεκατομμύρια τριάντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (3.035.000.000€). Στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες. Το ποσοστό συμμετοχής τους υπερβαίνει το 25% και συγκεκριμένα τα επτακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (750 εκατ. €). Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα με εξαγωγικές προοπτικές.

Ο Θόλος αποτελεί κεντρικό τμήμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», για την αναγκαιότητα της οποίας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισήμανε:

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής.

Η τεχνολογία, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι υβριδικές μορφές πολέμου και η διασύνδεση των πεδίων επιχειρήσεων έχουν καταστήσει από καιρού τα προϋπάρχοντα δόγματα Άμυνας παντελώς ανεδαφικά.

Με αυτό ακριβώς το σκεπτικό προχωράμε στη συνολική και εκ θεμελίων μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, με απόλυτη επίγνωση και συναίσθηση των δυσλειτουργιών και αγκυλώσεων του χθες.

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα.

Η ταχεία αλλαγή των πάντων είναι ο απαραίτητος όρος της εθνικής επιβίωσης απέναντι στον αναθεωρητισμό και τη διαρκώς διευρυνόμενη απειλή».