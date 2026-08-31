«Αιθεροβάμων» χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης και τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται κοντά στην αυτοδυναμία, ενώ εκτίμησε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αυτοκτονικές τάσεις.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του το πρωί της Δευτέρας 31/8 στο Action 24 ο πολιτικός αναλυτής σημείωσε αναφερόμενος στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ: «Με έχει εντυπωσιάσει που έχει αυτοκτονικές τάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην ψηφίζει τον Στουρνάρα και να στηρίζει την Ακρίτα».

Ο ίδιος, δε, υπερασπίστηκε την απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει τη βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας «γιατί να αρέσει στον Μητσοτάκη η Ακρίτα; Όλες της οι αναρτήσεις στάζουν χολή».

Παράλληλα, ο Ανδρέας Δρυμιώτης επέμεινε πως «η αριστερή λίμνη δεν έχει ψάρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι κάτω από 3%, ο Τσίπρας περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμά του, το μόνο καλό που έχει πει είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έχει βρει τον Ανδρουλάκη μπόσικο και του υποσκάπτει το ακροατήριο».

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον χαρακτήρισε «αιθεροβάμων» με αφορμή το κόστος, όπως είπε, των 7 δεσμεύσεων κατά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

«Δεν θεωρώ ότι έχει κριθεί η μάχη για τη δεύτερη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ», ενώ για τη Μαρία Καρυστιανού δήλωσε «είχα πει ότι θα έχει την τύχη του Κασσελάκη και επαληθεύτηκα».

«Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ κοντά στην αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι στο 36% με ποσοστό 8% για τα κόμματα εκτός Βουλής», σημείωσε.