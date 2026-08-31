Σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τις διεργασίες για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. Ο κ. Φλωρίδης έκανε λόγο για κινήσεις που κινδυνεύουν να μετατραπούν στο «πιο σύντομο ανέκδοτο της νεότερης πολιτικής ιστορίας», υποστηρίζοντας πως η μοναδική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι να πληγεί η παράταξη από την οποία προέρχεται.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι «διάφορα συστήματα», αφού απέτυχαν να κάμψουν την κυβερνητική σταθερότητα μέσω άλλων πολιτικών προσώπων, εναποθέτουν πλέον τις ελπίδες τους στον κ. Σαμαρά, με αποκλειστικό σκοπό να αποτρέψουν την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας και να οδηγήσουν τη χώρα σε πολιτική αβεβαιότητα.

Αναλυτικά, ο υπουργός είπε για το ενδεχόμενο κόμμα του κ. Σαμαρά: «Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο… Δικαίωμά του σαφώς αλλά δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να δημιουργείται ένα κόμμα με σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κ. Καρυστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα, κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κ. Τσίπρας λέει “εγώ θέλω να επανέλθω, γιατί έβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα”. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει ότι “πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξει η χώρα διακυβέρνηση”. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού, μετά τον μάζεψαν, τον διόρισαν ευρωβουλευτή, μετά τον πήραν, τον έκαναν πρόεδρο, τον έκαναν πρωθυπουργό, και τώρα λέει “φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή του κόμματος”… Ποια είναι η ουσία;».

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί να ρίξει την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως: «Εγώ θεωρώ πως όχι. Κόμμα ας κάνει. Αλλά κόμμα που δημιουργείται με στόχευση αποκλειστική να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεσαι, το οποίο σε έκανε πρωθυπουργό…».

Για τον εκπρόσωπο του κ. Σαμαρά που δήλωσε χτες στον ΣΚΑΪ πως η ΝΔ είναι σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγον ΛΑΟΣ, ο υπουργός σχολίασε πως: «Να θυμίσω, και το είπε και ο κ. Γεωργιάδης χτες, πως ”εμάς από το ΛΑΟΣ ο κ. Σαμαράς μας πήρε, αυτός μας φώναξε, μας κάλεσε και μας έκανε και υπουργούς”. Και δεύτερον, ο κ. Σαμαράς με τη ΝΔ δεν πήρε κάποια στελέχη από το ΠΑΣΟΚ. Όλο το ΠΑΣΟΚ πήρε για να κυβερνήσει. Και καλά έκανε, γιατί εκείνη η κυβέρνηση είχε κάποια προσφορά στη χώρα.

«Δεν τραβάει το άλογο», είπε ο κ. Φλωρίδης για τον κ. Τσίπρα. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όλες αυτές οι αιτιάσεις είναι να είχαμε να λέγαμε. Ο σκοπός είναι ένας. Αφού τα διάφορα συστήματα, τα οποία προσπαθούν να φάνε τον Μητσοτάκη εδώ και πόσο καιρό, απέτυχαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, με τις συνωμοσίες, με τα Τέμπη… Τους δοκίμασαν όλους. Τώρα η ελπίδα τους είναι μπας και κάνει ένα κόμμα ο κ. Σαμαράς και κόψει κάτι από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία».

«Η συνωμοσία για την πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών πού οργανώθηκε; (Διάφορα συστήματα) δοκίμασαν την κ. Καρυστιανού, μετά τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Τσίπρα». «Δεν σπρώξανε τα χαρτιά τους πάλι πάνω στον κ. Τσίπρα; Δεν τραβάει το άλογο. Πού το έχει το 20%; Αλλά θα κριθεί και αυτό».

Ερωτηθείς γιατί αυτά τα συστήματα που αναφέρει στράφηκαν κατά της ΝΔ, ο κ. Φλωρίδης σχολίασε: «Αυτό το ξέρουν οι ίδιοι που τα κάνουν. Διότι η αφετηρία όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, εκεί ξεκινάει. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει “θα ‘ρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς”, ρε μεγάλε, δεν γίνεται. Εμένα με βγάζει ένας λαός».

Για το ενδεχόμενο κόμμα του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη

Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στον καταδικασμένο για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, και στην προαναγγελία του για δημιουργία κόμματος.

Όπως ανέφερε: «Ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο, φυλακισμένο εγκληματία. Το ότι εξέτισε την ποινή του δεν παύει να τον αποκαθιστά. Καταδικάστηκε και φυλακίστηκε. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις, όπως και την προηγούμενη φορά που επιχείρησε να κάνει κάτι, αυτές απέτρεψαν το να δημιουργήσει οτιδήποτε. Αυτό ισχύει και τώρα. Όλα αυτά κρίνονται στο Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου, όπου κρίνονται τα αιτήματα για τη δημιουργία των κομμάτων. Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, θα κριθούν εκεί. Αυτά θα τα μάθουμε πολύ εγκαίρως, όχι την παραμονή των εκλογών. Η προσωπική μου άποψη είναι πως το να ασχολούμαστε με έναν καταδικασμένο εγκληματία, εάν θα κάνει κόμμα… η ελληνική πολιτεία εδώ είναι και κάνει τη δουλειά της για να προστατέψει τη Δημοκρατία».

Τέλος, ο κ. Φλωρίδης επανήλθε στο ζήτημα του κ. Σαμαρά λέγοντας πως: «Υπάρχει αντίφαση στην επιδίωξη του κ. Σαμαρά. Λέει “ανησυχώ για τα εθνικά μας θέματα, για την υποχωρητικότητα του Μητσοτάκη, γι’ αυτό θέλω να κάνω κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία”. Δηλαδή (επιδιώκει) να οδηγηθεί η χώρα σε ακυβερνησία. Μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη αμυντική της δυνατότητα, να παραδοθεί πολιτικά άοπλη στην Τουρκία. Διότι εάν η χώρα έχει κυβερνητικό κενό, μια πάνοπλη χώρα θα είναι άοπλη πολιτικά και θα πέσει στα δόντια της Τουρκίας». Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευτεί στην Α΄ Θεσσαλονίκης.