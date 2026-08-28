«Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψη του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσειου Γενικού Νοσοκομείου, και, αφού υπενθύμισε ότι είχε παραστεί στη θεμελίωση της το 2023, δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της.

Παράλληλα τόνισε ότι στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας θα δημιουργηθεί μία νέα ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών.

«Η πλήρης ανάταξη των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτέλεσε από την αρχή κεντρική πολιτική προτεραιότητα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί και εδώ, στην Κοζάνη, το αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας αρχίζει να γίνεται ιδιαιτέρως ορατό», είπε ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Ευρωπαϊκοί πόροι αξιοποιήθηκαν για αυτή την πολύ σημαντική παρέμβαση.

Όπως πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αξιοποιήθηκαν για την πλήρη αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, το οποίο έχει ήδη εγκαινιαστεί, και πόροι από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε για τη Δυτική Μακεδονία, θα αξιοποιηθούν για την πλήρη αναβάθμιση του παλιού κτιρίου του νοσοκομείου, ένα έργο το οποίο εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει άμεσα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν αφορά μόνο τη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης αλλά και την ενίσχυση όλων των υποδομών της ευρύτερης περιφέρειας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται όχι μόνο εδώ στο Μαμάτσειο.

Και στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, στην Πτολεμαΐδα, θα δημιουργηθεί μία καινούργια ογκολογική μονάδα υποστήριξης ασθενών. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό για τη Δυτική Μακεδονία, καθώς μέχρι σήμερα οι συμπολίτες μας οι οποίοι είχαν ανάγκη ογκολογικής περίθαλψης έπρεπε να κατευθυνθούν είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη. Πολλά πράγματα γίνονται και αλλάζουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και χαίρομαι πράγματι γιατί η Κοζάνη αποκτά ένα καινούργιο νοσοκομείο κόσμημα το οποίο είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες στην Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα».

«Η κατασκευή της νέας πτέρυγας είναι αποτέλεσμα της ορθής αξιοποίησης των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το Ταμείο Ανάκαμψης, το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης συμβάλλει στο να αναβαθμίσει όλες τις υποδομές Υγείας στη Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Συνεχίζουμε οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να γίνουν μοχλοί ανάπτυξης για την περιοχή», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), Δημήτρης Τσαλικάκης, καλωσόρισε τον κ. Μητσοτάκη στη νέα πτέρυγα την οποία παρέλαβε πριν λίγες μέρες το Μαμάτσειο Νοσοκομείο και τον προσκάλεσε να παραστεί και στην τελετή εγκαινίων της λειτουργίας της.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο κ. Τσαλικάκης, ο υποδιοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), Γιώργος Ταρασίδης, και η διοικήτρια του Νοσοκομείου, Ευτυχία Καπάτου, οι οποίοι τον ξενάγησαν και ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εικόνα που αντίκρυσε.

Στοιχεία για το έργο

Το έργο «Προσθήκη Νέας Πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο ”Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης”» είχε αρχικό προϋπολογισμό 13.078.245,09 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και τελικό προϋπολογισμό 16.150.832,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Η σύμβαση υπεγράφη στις 17-01-2022, τον Αύγουστο του 2022 ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες, τον Σεπτέμβριο του 2022 ξεκίνησε η κατασκευή του κτιρίου και στις 13/2/2023 «θεμελιώθηκε» από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το έργο συνιστά μία κτιριακή προσθήκη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Μαμάτσειου Νοσοκομείου με τέσσερις στάθμες και μεικτή επιφάνεια 6141,61 τ.μ. (Σύνολο δόμησης πτέρυγας: 4.572,07 τ.μ.).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.

Η πρώτη ένταξη της πράξης πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020». Στις 19 Σεπτεμβρίου 2024 αποφασίστηκε η ένταξη της Β΄ Φάσης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027», στην Προτεραιότητα «Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας».

Η νέα πτέρυγα Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα αποτελεί ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές και τις δυνατότητες του νοσοκομείου.Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο τεσσάρων επιπέδων, ενισχύοντας την δυναμική του νοσοκομείου.

Στη στάθμη του υπογείου αναπτύσσονται δύο διακριτά τμήματα, με ενδιάμεση πυλωτή που εξασφαλίζει την πρόσβαση οχημάτων και πεζών προς το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στους χώρους αυτούς περιλαμβάνονται χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, αποθήκες, τα μαγειρεία, καθώς και οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Στο ισόγειο αναπτύσσονται το οδοντιατρείο, γραφεία ιατρών, χώρος αναμονής επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αναγνωστήρια.

Στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο στεγάζονται η Χειρουργική και η Παθολογική Κλινική, συνολικής δυναμικότητας 101 κλινών – 54 και 47 κλίνες αντίστοιχα-, έναντι 97 (52 και 45) τωρινή δύναμη κλινών.

Οι νέοι χώροι περιλαμβάνουν σύγχρονους θαλάμους νοσηλείας, ιατρεία, γραφεία προσωπικού, γραμματείες, στάσεις νοσηλευτών και όλους τους απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η λειτουργία δύο Μονάδων Αρνητικής Πίεσης στον Παθολογικό Τομέα ενώ ιδιαίτερη αναβάθμιση αποτελεί επίσης η δημιουργία Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας για ασθενείς με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια – ΜΑΦ ΑΕΕ.

Με τον Ν. 5063/2023 δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο ΜΑΦ ΑΕΕ και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» περιλαμβάνεται ρητά στα νοσοκομεία στα οποία συστήνεται ΜΑΦ ΑΕΕ στο Παθολογικό Τμήμα. Η Μονάδα προορίζεται αποκλειστικά για ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και προβλέπει 24ωρη ιατρονοσηλευτική υποστήριξη και αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης.

Στόχος είναι ένας: η καλύτερη δυνατή φροντίδα του ασθενούς στην οξεία φάση, με προοπτική τη μείωση της αναπηρίας και της θνητότητας και τη συντόμευση της διάρκειας νοσηλείας.

Η λειτουργία της νέας πτέρυγας αυξάνει σημαντικά τη δυναμικότητα νοσηλείας και, ταυτόχρονα, επιτρέπει να αναδιαταχθούν και να οργανωθούν καλύτερα οι λειτουργίες στο σύνολο του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

Περαιτέρω έχει δρομολογηθεί το έργο «Στατική ενίσχυση Κτιρίων Παλαιάς Πτέρυγας και Εξωτερικών Ιατρείων και Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, προϋπολογισμού 23.000.000,00 ευρώ με ΦΠΑ» το οποίο έχει ενταχθεί μέσω του έργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΑΣΗ 2» της ΣΑΕΠ 005/2 με κωδ. 2026ΕΠ00520000 με χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης στο πλαίσιο του Πυλώνα 3.

Επίσης μέσα στο σχεδιασμό είναι και η λειτουργία Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου-Τμήματος. Τα βασικά οφέλη ενός Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου για το Νοσοκομείο και την τοπική κοινωνία είναι:

* Άμεση αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών, όπως το Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου, με πρωτογενή αγγειοπλαστική, μειώνοντας σημαντικά τη θνητότητα και τις επιπλοκές.

* Ταχύτερη διάγνωση και θεραπεία Στεφανιαίας Νόσου και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων μέσω στεφανιογραφίας και επεμβατικών πράξεων.

* Μείωση του χρόνου διακομιδής των ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για απομακρυσμένες περιοχές.

* Βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, καθώς επιτυγχάνεται έγκαιρη αποκατάσταση της αιμάτωσης της καρδιάς και ταχύτερη ανάρρωση.

* Μείωση της διάρκειας νοσηλείας και του συνολικού κόστους περίθαλψης.

* Αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας στην περιοχή, προσφέροντας σύγχρονες επεμβατικές καρδιολογικές υπηρεσίες.

* Δυνατότητα αντιμετώπισης περισσότερων περιστατικών με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χωρίς να απαιτείται μεταφορά σε τριτοβάθμια νοσοκομεία.

* Ενίσχυση του κύρους και των δυνατοτήτων του Νοσοκομείου, με προσέλκυση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

* Υποστήριξη της εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας, μέσω της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα.

«Το ”ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ” θα αποτελεί πρότυπο παροχών υγείας τόσο από πλευράς σύγχρονων υποδομών και όσο και εξειδικευμένο προσωπικό για όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας!».