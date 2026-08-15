Συλλυπητήρια ανάρτηση για τον θάνατο του Στέφανου Μάνου έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος τόνισε ότι ο εκλιπών ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησαν να κάνουν πράξη την ισχυρή Ελλάδα από όλες τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε.

«Αποχαιρετούμε με βαθιά θλίψη τον Στέφανο Μάνο. Υπήρξε ένας πολιτικός που δεν οραματίστηκε απλώς μια ισχυρή, εξωστρεφή και ανθεκτική Ελλάδα. Ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησαν να την κάνουν πράξη, από όλες τις θέσεις ευθύνης που υπηρέτησε».

«Ακόμα και μετά την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική, ο Στέφανος Μάνος παρέμεινε ενεργός πολίτης. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του», σημείωσε.