Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 06/08 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myAGRO, η οποία τέθηκε πλέον σε εφαρμογή και αφορά τη νέα διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία της μεταρρύθμισης, επισημαίνοντας ότι η απόφαση που ελήφθη πριν από 15 μήνες δικαιώνεται στην πράξη, ενώ έκανε λόγο για ένα καθοριστικό βήμα προς τη διαφανή και δίκαιη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται στον πρωτογενή τομέα.

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι γι’ αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση την οποία πήραμε πριν από 15 μήνες.

Ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού.

Η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027».