Η πορεία των αλλαγών που προωθούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υφυπουργού Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η καλύτερη δημόσια δωρεάν υγεία, τα ανακαινισμένα νοσοκομεία, οι αναβαθμισμένες υπηρεσίες, η μείωση των αναμονών δεν είναι απλά η υλοποίηση μιας κεντρικής προεκλογικής μας εξαγγελίας. Αποτελούν, κυρίως, επένδυση στην κοινωνία. Στις επόμενες γενεές», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας σε ανάρτησή του, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Συζητήσαμε ακόμα για την περιοχή που ζω και αγαπώ, την Ανατολική Αττική. Του έθεσα τις σημερινές προκλήσεις και κατέθεσα συγκεκριμένες προτάσεις. Για τα έργα υποδομής που απαιτούνται και που έχουμε ανάγκη. Με πρόγραμμα και σχέδιο, προχωράμε μπροστά!», συμπλήρωσε.