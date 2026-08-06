Τη συμμετοχή της γαλλικής Meridiam στην κοινοπραξία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και μετέπειτα Ισραήλ (Great Sea Interconnector – GSI) παρουσίασε ως μια σημαντική εξέλιξη που ενισχύει την προοπτική υλοποίησης του έργου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Παράλληλα, αναφέρθηκε τόσο στις γεωπολιτικές διαστάσεις του εγχειρήματος όσο και στον σχεδιασμό για την αποκατάσταση των καμένων δασικών εκτάσεων.

Μιλώντας στο OPEN, ο υπουργός υποστήριξε ότι «αυτή η συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο επενδυτικό όμιλο που έχει κάνε την υποθαλάσσια ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου με τη Γερμανία ύψους 1,2 δισ.».

Όπως επισήμανε, σημαντική τεχνογνωσία διαθέτει και ο ΑΔΜΗΕ, υπενθυμίζοντας ότι «το 2025 ολοκληρώθηκε η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κρήτη, αυτές τις εβδομάδες ηλεκτρίζεται η Σαντορίνη και προχωρούμε στα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο».

Αναφερόμενος στα επόμενα βήματα του έργου, προανήγγειλε ότι «τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους οφέλους για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ», ενώ υπενθύμισε πως το GSI «είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτούμενο έργο στην Ευρώπη με 658 εκατ. ευρώ. Κανείς δεν είπε ότι όλα τα προβλήματα λύνονται ως δια μαγείας σε μια ημέρα. Η δημιουργία της ισχυρής δυναμικής βοηθάει να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς διευρύνεται η βάση συμμετεχόντων και γίνεται ευρωπαϊκό ζήτημα».

Η απάντηση για την Τουρκία και ο ρόλος της Γαλλίας

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αντιδράσεων από την Τουρκία και κατά πόσο η συμμετοχή της γαλλικής Meridiam μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ο Σταύρος Παπασταύρου απάντησε ότι «η ιστορία έχει δείξει ότι εμείς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας όμως ζούμε σε έναν κόσμο πολύ σύνθετο και είναι αποφασιστικής σημασίας να δημιουργεί η χώρα ισχυρέ συμμαχίες. Η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη ΝΑ Μεσόγειο».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με την αντίδραση κανενός μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Η στρατηγική της Ελλάδας είναι να ωφεληθούν όλοι στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές ή απειλές».

«Δεν θα χαθεί ούτε μία ημέρα» για τα έργα στα καμένα δάση

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στις πυρόπληκτες περιοχές, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης έναρξης των έργων αποκατάστασης.

Όπως δήλωσε, «η ζημιά είναι πολύ σημαντική και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε να περάσει ούτε μια ημέρα για τα έργα αποκατάστασης του δάσους και προστασίας των περιοχών από τις βροχές του χειμώνα γιατί αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες και καθυστερούν την αναγέννηση του δάσους. Στόχος μας είναι πριν φτάσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου να ξεκινήσουν αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προλάβουμε τις βροχές του Δεκεμβρίου».