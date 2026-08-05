Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την υπόθεση των λεγόμενων «πράσινων σπιτιών ανακύκλωσης» και τη νομική γνωμοδότηση της γραμματέως του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του κόμματος, Κωνσταντίνας Γεωργάκη.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η γνωμοδότηση, η οποία συντάχθηκε το 2025 για λογαριασμό της υπηρεσίας του ΕΣΠΑ, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι διαδικασίες για την υπόθεση της εταιρείας Texan πραγματοποιήθηκαν σύννομα και προς όφελος του Δημοσίου.

Ο υπουργός ανέφερε ακόμη ότι η γνωμοδότηση αποδίδει ευθύνες στους συντάκτες της έκθεσης της ΕΔΕΛ και κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να αποσύρει το βίντεο με το οποίο είχε καταγγείλει την υπόθεση ως σκάνδαλο, κάνοντας λόγο για αντίφαση ανάμεσα στις θέσεις του κόμματος και στο περιεχόμενο της συγκεκριμένης γνωμοδότησης.

Είχα από το πρωί ζητήσει από το @pasok και τον @androulakisnick να μου απαντήσουν στο εάν επιμένει ο κύριος Πρόεδρος, στο βίντεο που ανέβασε και στις δηλώσεις του για τα «πράσινα σπιτάκια» ή αν θα ήθελε να κατεβάσει το σχετικό βίντεο. Δεν έχει υπάρξει εκ μέρους τους καμμία… pic.twitter.com/7t7VnnmXA2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ απέρριψε τους ισχυρισμούς του υπουργού, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις.

Σε ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η επίμαχη γνωμοδότηση δεν αποτελεί πόρισμα ούτε αξιολόγηση της νομιμότητας της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά μια νομική ανάλυση σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΔΕΛ και τις έννομες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από συγκεκριμένες διοικητικές ενέργειες.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση, καλώντας τον να απαντήσει για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για τη διακοπή της υποστήριξης των «σπιτιών ανακύκλωσης» μετά την έναρξη των ερευνών.

Νέα ανάρτηση Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας επανήλθε με νέα ανάρτηση, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ συγχέει διαφορετικού τύπου μηχανήματα ανακύκλωσης και επιμένοντας πως τόσο η έκθεση της Grant Thornton όσο και η ίδια η έκθεση της ΕΔΕΛ επιβεβαιώνουν ότι τα μηχανήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο της προμήθειας δεν είναι συγκρίσιμα με φθηνότερες λύσεις που προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερικούς χώρους.

Επανέλαβε, επίσης, ότι η γνωμοδότηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη αφορά ειδικά την υπόθεση των «πράσινων σπιτιών» και ζήτησε εκ νέου από τον Νίκο Ανδρουλάκη να αποσύρει το σχετικό βίντεο.

Ο πανικός είναι πολύ κακός σύμβουλος.

Στο @pasok πάλι μπερδεύουν τα μηχανήματα ανακύκλωσης που είναι αποκλειστικά εσωτερικού χώρου (που είναι χαμηλότερου κόστους) από τα μηχανήματα ανακύκλωσης εξωτερικού χώρου.

Γιατί δεν ζητάνε από τη γραμματέα του Τομέα Θεσμών και Διαφάνειας του… pic.twitter.com/dJcYafxhvJ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026

Η παρέμβαση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη

Απαντώντας στις αναφορές του υπουργού, η Κωνσταντίνα Γεωργάκη υποστήριξε ότι η γνωμοδότησή της παραποιείται.

Όπως ανέφερε, πρόκειται αποκλειστικά για νομική γνωμοδότηση που εξετάζει τα όρια των αρμοδιοτήτων της ΕΔΕΛ και τις έννομες συνέπειες που προβλέπει το ισχύον δίκαιο και όχι για πόρισμα που πιστοποιεί ότι «όλα έγιναν σωστά» στην υπόθεση της Texan.

Η ίδια επισήμανε ακόμη ότι η γνωμοδότηση δεν αποδίδει αστικές, ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά αναλύει το νομικό πλαίσιο που ισχύει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι απομονώνει αποσπάσματα του κειμένου και τους αποδίδει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που έχουν.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε εκ νέου, επιμένοντας ότι η γνωμοδότηση δικαιώνει τις θέσεις του και καλώντας το κοινό να διαβάσει ολόκληρο το κείμενο και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.