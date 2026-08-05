Συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις η επιλογή του Άδωνι Γεωργιάδη να φορά τα «έξυπνα» γυαλιά Meta Ray-Ban, με τον υπουργό Υγείας να αντιμετωπίζει αυτή τη φορά με χιούμορ τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη χρήση τους.

Κατά την άφιξή του στη Λαμία, όπου παρέστη στην εκδήλωση για την παραλαβή νέων ασθενοφόρων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο υπουργός εμφανίστηκε ξανά φορώντας τα επίμαχα γυαλιά. Μόλις πλησίασε τους παρευρισκόμενους, είπε χαμογελώντας: «Γεια σας παιδιά, προσέξτε, σας γράφω», προκαλώντας αντιδράσεις και σχόλια.

Το στιγμιότυπο δημοσίευσε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα: «Κατά την άφιξή μου στη Λαμία πριν λίγο. Μεγάλη πλάκα με τα γυαλιά».

Οι αντιδράσεις για τα Meta Ray-Ban

Η νέα εμφάνιση του Άδωνι Γεωργιάδη έρχεται λίγες ημέρες μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η χρήση των ίδιων γυαλιών κατά τις επισκέψεις του σε Λήμνο και Λέρο.

Τότε, πολιτικά κόμματα, αλλά και χρήστες των social media, εξέφρασαν προβληματισμό για τις δυνατότητες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης που διαθέτουν τα συγκεκριμένα γυαλιά, θέτοντας ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Η απάντηση του υπουργού

Ο υπουργός Υγείας είχε απαντήσει στις επικρίσεις μέσω ανάρτησής του, υποστηρίζοντας ότι η κριτική που δέχεται είναι αβάσιμη. Παράλληλα, εξήγησε ότι τα γυαλιά χρησιμοποιούνται νόμιμα, ενώ ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να σταματήσει να τα φορά.

Όπως είχε αναφέρει, επέλεξε το συγκεκριμένο μοντέλο τόσο για πρακτικούς και αισθητικούς λόγους όσο και για λόγους προσωπικής ασφάλειας, σημειώνοντας μάλιστα ότι η αξία τους ανέρχεται περίπου στα 600 ευρώ.

Με τη νέα του εμφάνιση στη Λαμία, ο Άδωνις Γεωργιάδης έδειξε ότι όχι μόνο δεν εγκαταλείπει τα «έξυπνα» γυαλιά του, αλλά επιλέγει να αξιοποιήσει τον δημόσιο διάλογο γύρω από αυτά με χιουμοριστική διάθεση, μετατρέποντας την υπόθεση σε ένα ακόμη επικοινωνιακό στιγμιότυπο.