Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό, κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης.

Ο κ. Μπελέρης επισημαίνει πως οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία και την Ισπανία, επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των πολιτών και επιβεβαιώνουν την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού Ταμείου αντιμετώπισης και ανασυγκρότησης.

Παράλληλα, αναγνωρίζει πως ο μηχανισμός rescEU στηρίζει τα κράτη-μέλη που χρειάζονται βοήθεια για την καταστολή των πυρκαγιών, αλλά ο προϋπολογισμός του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ, που παρέχει οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση των υποδομών, δεν έχει επαρκή χρηματοδότηση πλέον για τη συχνότητα των φαινομένων.

Επίσης, τονίζει ότι η αποκατάσταση των περιουσιών, των υποδομών και των δασικών οικοσυστημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Γι’ αυτό, το ΤΑΕΕ πρέπει να εξελιχθεί σε ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με εξασφαλισμένο, ανεξάρτητο, επαρκή προϋπολογισμό στο νέο ΠΔΠ 2028-2034 για την προστασία των δασών, των υδάτινων πόρων, την πρόληψη της διάβρωσης των εδαφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και τη στήριξη των πολιτών στις πληγείσες περιοχές.

Κατόπιν αυτών, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΚ και της ΝΔ ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προτίθεται να δημιουργήσει αυτό το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο, αλλά και ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής αρωγής για την αποζημίωση των πληγέντων πολιτών. Και ρωτά, επίσης, αν προτίθεται να υπάρξει ειδική μοριοδότηση για τις πληγείσες τοπικές και περιφερειακές αρχές σε απευθείας χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.