Το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής παρουσιάστηκε κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, η κρατική αρωγή προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και οι αποζημιώσεις στον αγροτικό τομέα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα στοιχεία για τις εκτάσεις που επλήγησαν από τη φωτιά. Σύμφωνα με την ενημέρωση, η συνολική καμένη έκταση ανέρχεται σε 111.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου 46.000 στρέμματα είναι αμιγώς δασικές εκτάσεις. Επισημάνθηκε, ωστόσο, ότι σημαντικά τμήματα του δάσους διασώθηκαν, γεγονός που αποδόθηκε τόσο στα έργα πρόληψης που είχαν προηγηθεί όσο και στις επιχειρησιακές παρεμβάσεις της Πυροσβεστικής.

Ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας, παρουσίασε τον σχεδιασμό για τις πρώτες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Βασική προτεραιότητα αποτελεί η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων και των πρώτων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων, οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο την προστασία των περιοχών που επλήγησαν.

Αποτίμηση του προγράμματος Antinero

Κατά τη σύσκεψη έγινε επίσης η πρώτη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων πρόληψης που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος Antinero από το 2022 έως και φέτος, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Όπως διαπιστώθηκε, οι παρεμβάσεις συνέβαλαν σημαντικά στον περιορισμό της εξάπλωσης της πυρκαγιάς προς τις ανατολικές και νότιες περιοχές.

Παράλληλα, εξετάστηκε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, με έμφαση στην ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε ότι με την έναρξη των εργασιών της Βουλής θα κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο προβλέπει επιτάχυνση και πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και αποζημιώσεων για πολίτες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Τα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Στη σύσκεψη ανακοινώθηκαν και τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για τις πληγείσες περιοχές. Συγκεκριμένα:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας για τρεις μήνες με αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους εργαζόμενους στις πληγείσες επιχειρήσεις.

Αναστολή για έξι μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επλήγησαν.

Αναστολή πλειστηριασμών για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Έπειτα από τη συζήτηση με τους δημάρχους των περιοχών που επλήγησαν, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό για τη στήριξη της Πολιτείας, αποφασίστηκε η επέκταση των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και στις περιοχές της Ψάθας και του Αλεποχωρίου.

Ταυτόχρονα, δόθηκαν αντίστοιχες κατευθύνσεις προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά.

Όπως έγινε γνωστό, τα αρμόδια υπουργεία Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα προχωρήσουν σε εξειδικευμένες ανακοινώσεις για τα μέτρα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός, ολοκληρώνοντας τη σύσκεψη, δήλωσε:

«Να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και ειδικά τους δύο Δημάρχους για την πολύ καλή συνεργασία την οποία είχαμε στη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης πυρκαγιάς. Έγινε μία συνολική επισκόπηση των δράσεων που θα πρέπει να αναληφθούν από εδώ και στο εξής.

Αύριο στο υπουργείο Περιβάλλοντος θα γίνει μια αναλυτική παρουσίαση από τον αρμόδιο Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα και τον Γενικό Διευθυντή της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς η οποία έχει γίνει. Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, όμως με αρκετά τμήματα τα οποία δεν έχουν καεί.

Και βεβαίως, θα παρουσιαστεί και από το υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές.

Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους, όπως έγινε και πέρυσι και πρόπερσι σε αντίστοιχες τέτοιες πυρκαγιές, έτσι ώστε οι κάτοικοι των περιοχών να αισθάνονται ασφαλείς ότι η πολιτεία έχει κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων τα οποία μπορεί να ακολουθήσουν μία τέτοια πυρκαγιά.

Έγινε επίσης και μια συνολική επισκόπηση των δράσεων που αφορούν το πλαίσιο της κρατικής αρωγής και της αποζημίωσης των συμπολιτών μας οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται από την πυρκαγιά αυτή. Εντός των επόμενων, εκτιμώ, 48 ωρών θα έχουμε μια πλήρη αποτύπωση του ακριβούς αριθμού των σπιτιών που είτε έχουν καταστραφεί είτε έχουν πάθει μεγάλες ζημιές.

Θα ζητήσω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην αναπαράγουν αριθμούς οι οποίοι, σύμφωνα με μία πρώτη εκτίμηση, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Θα έχουμε πλήρη εικόνα μέχρι την Παρασκευή.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς τη χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εταιρεία Helleniq Energy, διότι μόλις ενημερώθηκα ότι θα προβεί σε μια πολύ σημαντική δωρεά, μια δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για να υποστηριχθεί η πολιτεία ως προς τις δράσεις αποκατάστασης μετά τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού.

Προφανώς η έμφαση θα δοθεί στην Δυτική Αττική, έτσι ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα έργα αποκατάστασης θα γίνουν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να δώσουμε και μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία στα έργα πρόληψης.

Εδώ θέλω να τονίσω -και θα ζητήσω από τον Υπουργό και τους αρμόδιους να παρουσιάσουν πλήρως τα στοιχεία αυτά αύριο- ότι τα σημαντικά έργα τα οποία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Antinero και τα οποία έγιναν στη Δυτική Αττική είχαν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Εκεί όπου έγιναν παρεμβάσεις η περιβαλλοντική ζημιά ήταν πολύ μικρότερη.

Και αυτό αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι πρέπει να δίνουμε σημασία στην πρόληψη, αλλά ακυρώνει και το συνολικότερο επιχείρημα ότι “η κυβέρνηση αυτή δεν έχει κάνει τίποτα στον τομέα της πρόληψης”. Διότι έχουμε δαπανήσει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία πέντε χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο ως προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα.

Τέλος, θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη χαλέπιο πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι “όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί” και ότι “η ζημιά η οποία γίνεται είναι μη αναστρέψιμη”.

Προφανώς, μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί, Θοδωρής Λιβάνιος, Σταύρος Παπασταύρου, Μαργαρίτης Σχοινάς και Άκης Σκέρτσος, οι υφυπουργοί, Θάνος Πετραλιάς, Κώστας Καραγκούνης, Κώστας Κατσαφάδος και Παύλος Μαρινάκης, ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής, οι γενικοί γραμματείς, Ευστάθιος Σταθόπουλος και Πέτρος Καμπούρης, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας, η αναπληρώτρια περιφερειάρχης Αττικής, Χριστίνα Κεφαλογιάννη, καθώς και οι δήμαρχοι Μεγαρέων, Παναγιώτης Μαργέτης, και Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιος Δρίκος.