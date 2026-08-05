Την αλλαγή δόγματος όσον αφορά την πολιτική προστασία της χώρας μας ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, που μετέβη σήμερα στις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό.

Όπως τόνισε μετά την ενημέρωση που είχε από κατοίκους της περιοχής και τον πρόεδρο της κοινότητας του Πόρτο Γερμενού για τις καταστροφές της πυρκαγιάς: «Η πολιτική προστασία στη χώρα μας πρέπει να αποκτήσει ένα άλλο δόγμα. Για να μη μένουν στα λόγια η ετοιμότητα και στα χαρτιά η πρόληψη». Έθεσε μάλιστα μια σειρά ερωτημάτων, με έμφαση στο εάν υπήρξαν έργα πολιτικής Προστασίας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως, υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο; Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ; Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα; Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης;» όπως είπε.

Αναφέρθηκε ακολούθως στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πυρκαγιές υπογραμμίζοντας πως «χάθηκε ένας “πνεύμονας” πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές» και ζήτησε από το κράτος να υπάρξει άμεση στήριξη, με την καταβολή πρώτης αρωγής και του συνόλου των αποζημιώσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus, μέχρι τη Δευτέρα είχαν καεί περίπου 102.000 στρέμματα στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού και ακόμη 30.900 στην Ξηρονομή Βοιωτίας. Παράλληλα, έγινε σειρά εκκενώσεων από οικισμούς, όπως το Πόρτο Γερμενό, ο Άγιος Νεκτάριος, η Ψάθα, το Πάτημα και ο Μύτικας. Με βάση τις εκτιμήσεις πάνω από 100 σπίτια καταστράφηκαν, ενώ έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που συγκρούστηκαν στον αέρα.