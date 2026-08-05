Τα γεγονότα που τον οδήγησαν στη ρήξη με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου περιέγραψε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο βουλευτής, Μιχάλης Χουρδάκης, που αρχικά είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας και σήμερα ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα μιλώντας στο podcast της «Εφημερίδας των Συντακτών», αναφέρθηκε στις πιέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχτηκε προκειμένου να κάνει χάρες κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας στη Βουλή, καθώς και στους λόγους για τους οποίους αρνήθηκε να παραδώσει τη βουλευτική του έδρα, όταν του ζητήθηκε.

Όπως είπε: «Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα “πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;“, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: “Μην ασχολείσαι“».

Και πρόσθεσε: «Μου ζήτησε επίσης το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: Πολύ ευχαρίστως. Εγώ όμως πού θα κάθομαι;. Και μου απάντησε: “Στις σκάλες”. Σας το λέω εντίμως».

Σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναδημοσίευσε το βίντεο με τη συνέντευξη του Μιχάλη Χουρδάκη και έγραψε: «Το αληθινό πρόσωπο της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της… αλίμονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία».

Το αληθινό πρόσωπο της @ZoeKonstant προς τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και γενικά όσους θεωρεί υφισταμένους της….αλίμονό μας αν έπαιρνε ποτέ πραγματική εξουσία pic.twitter.com/GEVtn76S7z — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 5, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μιχάλη Χουρδάκη έχουν ως εξής:

«Ένας βασικός λόγος που με διέγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν ότι δεν δέχτηκα να κάνω χατίρια και χάρες σε ό,τι αφορά συνεργάτες, και όχι μόνο. Επέμενε πάρα πολύ να πάρω μια κυρία για συνεργάτιδα και, όταν τη ρώτησα “πολύ ευχαρίστως να την πάρω, τι θα κάνει;”, γιατί το αντικείμενό της ήταν τέτοιο που δεν μας χρειαζόταν, δεδομένου ότι από τον ίδιο χώρο είχαμε ήδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης άλλους τρεις, μου είπε: “Μην ασχολείσαι”.

Μετά μου ζήτησε το γραφείο που παραδίδει η Βουλή στους βουλευτές της επαρχίας, ώστε να πηγαίνουν συνεργάτες της. Της είπα: “Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πού θα κάθομαι;”. Και μου απάντησε: “Στις σκάλες”. Σας το λέω εντίμως. Επί λέξει. Υπήρχε μια σειρά από τέτοια θέματα και, όταν στο τέλος μού είπε “θέλω να παραιτηθείς και να μου δώσεις την έδρα”, εγώ της είπα: “Ξέρεις, Ζωή, εγώ δεν κάνω κάτι διαφορετικό από αυτά που είπαμε. Κάνω αυτά που συζητήσαμε. Αλλά αυτό που μου ζητάς είναι το ακριβώς αντίθετο”.

Πιθανώς, εάν είχαν γίνει όλα με διαφορετικό τρόπο, με χαρά θα ξαναγυρνούσα στο πανεπιστήμιο. Από τον χώρο που προέρχομαι είχα και ιατρείο, χωρίς να υποτιμώ τη βουλευτική αποζημίωση. Για εμένα αυτό δεν είναι το κίνητρο και εξακολουθεί να μην είναι. Στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο, ήμουν καλά. Όταν λοιπόν έγιναν όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έβγαλε μια ανακοίνωση – λίβελο εναντίον μου, με μία σελίδα γεμάτη ψέματα, θεώρησα άδικο να ακούω όλα αυτά και, έχοντας υποστεί όλες αυτές τις επιθέσεις, να παραδώσω την έδρα και να φύγω με κατεβασμένο το κεφάλι».