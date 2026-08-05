Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη γνωστοποίησε την περασμένη Τρίτη με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έναρξη του νέου κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», καλώντας τους πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης για τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα τα υπουργεία Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι, έως και τις 21 Αυγούστου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr.

Οι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τριπλό στόχο. Αφενός επιδιώκει να ενισχύσει τον εσωτερικό τουρισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας. Παράλληλα, στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως τις κοινωνικές ομάδες που έχουν αυξημένες ανάγκες, όπως οι πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με αναπηρία.

Την ίδια στιγμή, λειτουργεί ως εργαλείο ανάπτυξης για την προώθηση του 12μηνου τουρισμού, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές της χώρας.

Ποια υπουργεία συμμετέχουν

Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται από το υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τη στήριξη τόσο των ελληνικών νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Η έναρξη κάθε φάσης συνδέεται με την ενεργοποίηση των ψηφιακών χρεωστικών καρτών που θα λάβουν οι δικαιούχοι και θα καθορίζεται από την τουριστική περίοδο που θα έχουν επιλέξει, δηλαδή χαμηλή ή υψηλή περίοδο.