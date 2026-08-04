Συνεχίζεται η εσωκομματική αναταραχή στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς οι δημόσιες αντιπαραθέσεις, οι αλληλοκαταγγελίες και οι αποχωρήσεις στελεχών διαδέχονται η μία την άλλη, εντείνοντας το κλίμα κρίσης στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στο επίκεντρο των τελευταίων εξελίξεων βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος τέθηκε εκτός κόμματος και επέλεξε να απαντήσει με μια αιχμηρή και σαρκαστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχολιάζοντας τις αναφορές περί απόπειρας «υφαρπαγής» της ηγεσίας.

Ο Θανάσης Αυγερινός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι των διακοπών, που είχε αναρτήσει σε προηγούμενη παρέμβασή του όταν έκανε λόγο για «φυτευτούς συμβουλάτορες», μετατρέπεται σε… ασθενοφόρο.

Τη δημοσίευση συνόδευσε με ειρωνική λεζάντα, γράφοντας:

«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα!»

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας! Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα! pic.twitter.com/yFrgIsqWe9 — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 4, 2026

Με αυτόν τον τρόπο ο δημοσιογράφος απάντησε στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά του κόμματος, το οποίο σε πρόσφατη ανακοίνωσή του έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εσωτερικής υπονόμευσης.

Η ανακοίνωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Το Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», στην ανακοίνωσή του μετά τις τελευταίες εξελίξεις, έκανε λόγο για «απόπειρα εσωτερικής άλωσης» του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε προσπάθεια «σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος».

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις «καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής» και κάνουν λόγο για «μένος άδηλων συμφερόντων» που, σύμφωνα με το κόμμα, επιχείρησαν να υπονομεύσουν το εγχείρημα μέσω υπόγειων διαδικασιών.

Νέο κύμα αποχωρήσεων

Το ήδη βαρύ κλίμα επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς την ίδια ημέρα ανακοινώθηκαν νέες αποχωρήσεις από το κόμμα.

Συγκεκριμένα, την αποχώρησή τους γνωστοποίησαν η Κατερίνα Μουτσάτσου, η Μαρία Ιωαννίδου και ο Τάκης Κοτσόργιος, προσθέτοντας νέα επεισόδια στην εσωκομματική κρίση που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες.

Οι συνεχείς αποχωρήσεις και οι δημόσιες αντιπαραθέσεις δημιουργούν ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό σκηνικό στο εσωτερικό της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις τόσο της ηγεσίας όσο και των στελεχών που αποχώρησαν ή τέθηκαν εκτός κόμματος.