Διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 και θα επικεντρωθεί στην πορεία υλοποίησης των μέτρων στήριξης για πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η εξέλιξη της καταγραφής των ζημιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη χορήγηση της κρατικής αρωγής, καθώς και ο συντονισμός των αρμόδιων υπουργείων, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό στους δικαιούχους.

Νωρίτερα, στις 10:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης.