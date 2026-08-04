Ικανοποίηση επικρατεί στο υπουργείο Ανάπτυξης μετά τα τελευταία στοιχεία για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, με κυβερνητικές πηγές να εκτιμούν ότι η άτυπη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης, βιομηχανίας τροφίμων και αλυσίδων λιανεμπορίου αρχίζει να αποδίδει.

Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα οποία καταγράφουν αρνητικό πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της κοινής πρωτοβουλίας που προβλέπει πάγωμα των τιμών για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου και, στη συνέχεια, στοχευμένες μειώσεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.

Ο αρνητικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,47% τον Ιούλιο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση από τον Δεκέμβριο του 2024. Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την εφαρμογή της εθελοντικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου, με τη συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων.

Η σχετική πρωτοβουλία δρομολογήθηκε στα τέλη Ιουνίου, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολούθησε νέα συνάντηση υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων, των προμηθευτών και του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Παρά τη θετική εικόνα του Ιουλίου, στο υπουργείο επισημαίνουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο από τον Αύγουστο του 2025 έως και τον Ιούλιο του 2026, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ παραμένουν αυξημένες κατά 1,37% σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.