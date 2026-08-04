Η Κατερίνα Μουτσάτσου και η Μαρία Ιωαννίδου γνωστοποίησαν την απόφασή τους να θέσουν εαυτόν εκτός του πολιτικού σχηματισμού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», στον οποίο ηγείται η Μαρία Καρυστιανού.

Οι δύο τοποθετήσεις ακολούθησαν την προηγηθείσα αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στις εσωτερικές ισορροπίες του φορέα.

Οι δηλώσεις των πρώην δύο στελεχών

Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Ομάδα Πολιτισμού, ανέφερε στη δήλωσή της:

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής».

Παράλληλα, η ηθοποιός προσέθεσε για τη συνεργασία της με τα υπόλοιπα μέλη:

«Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Στη δική της γραπτή τοποθέτηση, η Μαρία Ιωαννίδου σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τις συζητήσεις και τις στιγμές που μοιραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής της, συμπλήρωσε:

«Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν. Να είστε όλες και όλοι καλά».