Το τελευταίο «αντίο» στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη συνοδεύτηκε από συγκινητικά λόγια του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα, την πολιτική διαδρομή και την προσφορά του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας παράλληλα ιδιαίτερη αναφορά στις αξίες που, όπως είπε, υπηρέτησε σε όλη του τη ζωή.

Μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως κάτι πρόσκαιρο, αλλά έχοντας αρχές και αξίες».

«Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από τον δημόσιο βίο αλλά με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε», τόνισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, στην μακρά πορεία του, ανέλαβε όποια αποστολή του ζητήθηκε.

«Παρών σε όποια μάχη χρειάστηκε να δώσει. Ξεχωριστή ανάμεσά τους τη διαμόρφωση του Συντάγματος. “Πίστευα και πιστεύω ότι οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές”, είχε πει. Αγαπητός σε φίλους και πολιτικούς αντιπάλους. Και εγώ τον είχα παρακολούθησει ως στενό συνεργάτη του πατέρα μου. Συγκρατώ τις πολύτιμες συμβουλές του», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μητσοτάκης.

«Τώρα από το μυαλό όλων μας περνά σαν ντοκιμαντέρ η δική του διαδρομή. Δίπλα στον Κωσταντίνο Καραμανλή. Άξιο οικογενειάρχη. Ευτύχησε να δει τα παιδιά του να προκόβουν. Η μοίρα θέλησε να φύγει ανήμερα των γενεθλίων του, βλέποντας την πατρίδα του να προχωρά μπροστά παρά τις δυσκολίες. Σεβαστέ μας Γιάννη, μας αφήνεις βαριά κληρονομιά. Την ευθύνη απέναντι στην πατρίδα. Αυθεντική πολιτική ευγένεια. Για όλα αυτά η Ελλάδα και η παράταξή μας σε ευχαριστούμε», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.